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1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

助印度抗疫 台灣會館捐款、擬購製氧機

洛杉磯訊

大洛杉磯台灣會館董事會7日將南加州部分台灣僑民，在最近兩周籌集的一批善款，轉交南加州印度社區非盈利組織，並通過他們轉交印度疫情重災區，幫助當地抗疫。

隨著疫苗施打順利推進，美國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但最初疫情一度控制良好的印度，近期卻面臨變種病毒威脅，染疫和死亡人數大量增加，同時也面臨醫療資源與氧氣筒不足的挑戰，許多重症患者因無法及時得到醫救而失去性命。

大洛杉磯台灣會館秉著關懷精神，發動會員捐款，得到熱烈相應。從5月12日至5月26日，台美鄉親與社團共捐出慈善援款1萬1620元。大洛杉磯台灣會館7日將捐款交給Pasadena Hindu Temple等印度社區慈善組織，並計畫購買2000台氧氣製造機，通過印度Round Table India組織協助轉送到印度疫情重災區。

巴沙迪那印度寺廟執行長Manju Kumar等7日接受台灣會館捐贈，並對台灣會館和南加台灣僑民的愛心和義舉表示感謝。Manju Kumar表示，印度的疫情從今年5月開始變得非常糟糕，大批民眾感染和死亡，台灣人社區在印度人民最為艱難的時候伸出援手，令人感動。

印度社區代表表示，他們將確保台灣會館的捐贈都落到疫區民眾身上。

印度 台灣 疫情

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