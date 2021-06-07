醫師陳筱芬：慢性病未受控應暫緩打疫苗

南加家庭醫師陳筱芬線上分享新冠疫苗相關知識。（講座視頻截屏）

南加家庭醫師陳筱芬6日下午，在線上講座中分享新冠疫苗 的相關知識，特別是哪些人在接種疫苗前，需要和醫師溝通後再決定。剛被確診新冠的病人不能注射疫苗，但確診90天後，就可以接種。

此次活動由巴拉圭台灣 會館暨台灣同鄉會主辦。陳筱芬指出，如果之前有疫苗嚴重過敏史的民眾一定要小心，接種之前需和醫師溝通曾經過敏的症狀。孕婦免疫力相對較差，也屬於接種疫苗的高危人群，是否接種需要和醫師討論，但在面臨高度感染風險的情況下，美國 很多孕婦還是選擇注射疫苗。

免疫系統功能不全的人，比如氣喘在吃類固醇，正在接受癌症化療、放療，或者是風濕性關節炎患者正在打免疫類的針，這些人都不能接種新冠疫苗，如果想要接種，需要充分跟醫師討論後再做決定。

此外，對於病情沒有得到控制的慢性病患者，比如高血壓、糖尿病、心臟病，陳筱芬建議暫時不要接種疫苗，如果控制良好的話就可以。

陳筱芬醫師建議，注射疫苗前後要多喝水、多休息、注意營養，因為身體虛弱時，疫苗注射後會更不舒服，她鼓勵民眾在疫情期間多曬太陽、多運動，適當吃一些維生素補充類的保健品。

南加家庭醫師陳筱芬線上分享新冠疫苗相關知識。（第二排右一為陳筱芬，講座截屏）

陳筱芬分享自己的疫苗接種經歷，第一針時手臂痠痛，第二天就好了，繼續正常上班。第二針時手臂打疫苗的地方紅腫，碰到就會痛，但並沒有發燒頭痛。她的先生在注射疫苗後，持續兩天手腳發軟，而她三個孩子在接種疫苗之後幾乎沒有症狀，還到處玩。「因此每個人反應都不一樣，有反應和沒反應，都不代表好或不好，網絡上很多文章讓人對疫苗的副作用擔心，其實不用害怕，嚴重副作用的機率非常小。」

對於目前台灣、巴拉圭等地疫情高發，陳筱芬說，幾個月前美國也曾經歷最黑暗的時刻，每天新增感染病例高達幾十萬，但現在美國的治療方針已成為典範，她相信全世界的感染率和死亡率都會降低，鼓勵正在經歷疫情高發地區的民眾要有充分的信心。

世界上眾多國家都面臨疫苗缺乏的現狀，很多人不惜重金飛到美國接種疫苗，對於這些國家和地區的民眾，陳筱芬建議如果有任何疫苗可以接種的話，就不要再猶豫，盡快打疫苗，「WHO目前承認六種疫苗，美國承認三種疫苗，如果沒有選擇的話，有什麼疫苗就打什麼，如果有選擇的話，那就根據自己情況來選擇。因為不盡快接種疫苗，還是會繼續面臨生命威脅的挑戰。」