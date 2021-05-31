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1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

聖伯納汀諾新冠感染者數量 近期反彈

【聖伯納汀諾訊】
聖伯納汀諾縣近期接種疫苗進度落後，連續兩天新冠肺炎感染數飆升。（聖安東尼奧醫院臉書）
聖伯納汀諾縣近期接種疫苗進度落後，連續兩天新冠肺炎感染數飆升。（聖安東尼奧醫院臉書）

加州州長紐森近日宣布，實施獎金激勵政策，鼓勵更多民眾接種疫苗，努力實現至6月15日加州70%居民施打疫苗目標。近來聖伯納汀諾縣疫苗接種進度開始轉慢，縣府發言人28日表示，該縣新冠肺炎感染者數量最近開始增加。

縣府發言人沃特（David Wert）表示，27日新增新冠肺炎感染者數234例，28日新增感染者207例，這是自5月15日以來，連續兩天新增最多數。這兩天新增六例死亡，27日當天新增感染及死亡數尚未計入在內。

沃特表示，自5月25日，疫苗接種進度相對平穩，在過去三天中，每天施打疫苗約8000劑。25日是上一周平均每天疫苗接種數量公布時間，為8253劑。疫苗接種數量從先前一周8萬2906劑，下降到近一周的5萬6060劑。

州長紐森近日宣布，為鼓勵更多居民接種疫苗，擬實施獎金政策，爭取在6月15日全面重啟前，有70%的當地居民接種了疫苗，約30.6%的各年齡層居民完全接種疫苗。與其它縣相比，聖伯納汀諾縣居民完全施打疫苗比例較低，相對落後於橙縣44.2%、洛縣42.4%以及河濱縣33.6%。

目前聖伯納汀諾縣居民接種疫苗148萬740劑，有16萬9396多人部分接種疫苗，逾67萬7710人完全接種疫苗。過去一周縣域居民至少接種一劑疫苗的人數增加逾2萬7000人。該縣目前疫情尚處於州府規定的橙色級，而因為接種疫苗進度近期變慢，導致感染數增加，社區民眾對疫情橙色級何時調整更寬鬆的黃色級，增加更多疑慮。

疫苗 加州 紐森

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