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南加大研究：疫後「正常生活」回不去了

記者李雪／綜合報導
各行業雖然陸續復工，但很難完全回到以往的狀態。圖為快餐店員工正在工作。（記者李雪／攝影）
各行業雖然陸續復工，但很難完全回到以往的狀態。圖為快餐店員工正在工作。（記者李雪／攝影）

南加州大學研究人員在一項新研究中，量化了疫情已經滲透到人們生活中的程度。結果發現，疫情帶來的經濟、身體和精神上的困難，在所有社區中普遍存在，這可能意味著再也回不到過去的「正常狀態」。調查並發現，心理健康問題將困擾美國人很多年，這是政策制定者需要重點關注的領域。

近來各地民眾和當局都在討論復工以及恢復常態，但南加大Dornsife經濟與社會研究中心的最新研究表明，可能沒有什麼能回到原狀。

南加大社會學家和經濟不平等研究員Kyla Thomas表示，「聽到每個人都在談論恢復正常狀態很有趣。我對數據的印象是，無法恢復正常。我們的生活被永久地改變了」。

各行業雖然陸續復工，但或許很難再完全回到以往的狀態。圖為巴沙迪那市街頭商業重開。...
各行業雖然陸續復工，但或許很難再完全回到以往的狀態。圖為巴沙迪那市街頭商業重開。（記者李雪／攝影）

在整個疫情封鎖期間，Thomas和她的同事們在「了解美國的調查」（Understanding America Survey）中追踪了疫情對人們的身體、心理和未來的影響。她說，「截止到3月，美國80％的人口經歷了某種形式的嚴重困難」。這些困難包括高壓力、失業、食物危機、中度至重度的焦慮和抑鬱，基於新冠的歧視、錯過住房付款以及新冠死亡和感染。

Thomas說，這一流行病暴露並加劇了美國長期以來，存在的種族和族裔不平等現象。當被問到，「您認識過去一年中死於新冠的人嗎？」大約30％的黑人和拉丁裔回答是肯定的，「你會在有色人種社區中看到不成比例的影響，永久的損失」。

美國80％的人口經歷了某種形式的嚴重困難，包括高壓力、失業、食物危機、中度至重度...
美國80％的人口經歷了某種形式的嚴重困難，包括高壓力、失業、食物危機、中度至重度的焦慮和抑鬱等。圖為洛杉磯街頭遊民。（記者李雪／攝影）

另方面結果也顯示，亞太裔社區的人不太可能認識受新冠病毒影響的人，但他們遭受另一種困難的機率更高，「最不可能感染新冠的人群，或最不可能認識任何死於新冠的人，實際上卻有可能成為其他人的目標，因為認為他們可能患有新冠」。

儘管該研究並非旨在尋找解決方法，但研究人員確實發現，諸如經濟刺激措施和失業救濟之類的救濟工作，讓人們對處境的看法更為積極，「政府的幫助有所作為，而且可以更多地使用」。

南加大 美國 疫情

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