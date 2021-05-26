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洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

是否打疫苗 重返職場有法律爭議

編譯組／綜合報導
隨著愈來愈多人重返工作崗位，雇主與員工之間存在對安全的法律權利爭議。（NBC）
隨著愈來愈多人重返工作崗位，雇主與員工之間存在對安全的法律權利爭議。（NBC）

隨著愈來愈多人在新冠肺炎疫情後重返辦公室，有關工作場所中，雇主和僱員權利相關法律問題逐漸浮顯，其中最明顯的是「員工是否接種疫苗」。

NBC電視台報導，雇主試圖爭取員工公平的同時，也要努力平衡安全和隱私考量，這種過渡時期的管理，引發不少爭議。

法律分析師Wendy Lynn Patrick告訴NBC電視台，一些雇主正改寫重返工作的相關政策，其中包括要求員工接種疫苗。某些患有疾病或因宗教反對者接種者，也得以豁免。

雇主有權詢問僱員是否已接種疫苗，「但討論必須在此就結束」，任何有關詢問醫療狀況或症狀等後續問題，都將違反「美國健康保險隱私及責任法案」（HIPAA）。

他說，雇主須格外小心，以防止在促進安全工作場所而做出的任何決定，都不會侵犯個人權利。

此外，若員工與雇主的期望存在衝突，則雇主需設法妥協。他說，雇主並不會直接開除某人，他們必須與該員工合作，查看是否可相互包容，而並非簡單的終止僱傭合約。

「實際上，這已經是訴訟的話題」，Patrick說，「未來我們將看到很多訴訟，而訴訟恐導致立法，立法對許多美國人來說相當重要，因此這些訴訟可能也會提交至最高法院。」

疫苗 美國 隱私

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