加州大型主題樂園6月15日解禁 遊客需接種證明

6月15日開始，主題樂園取消人數限制但遊客需證明完成疫苗接種。（本報檔案照）

加州 宣布6月15日全面重啟，多數生意和娛樂場所均取消進場人數限制、口罩令和社交距離，民眾生活基本恢復正常狀態，民眾喜愛的大型主題樂園 如迪士尼 等也將完全開放。

加州主題樂園如迪士尼、好萊塢環球影城，在6月15日之後均可取消人數限制，完全開放。但是根據加州政府的規定，室外萬人以上大型活動則有兩種選擇，一是遊客完成了全部疫苗接種，並需要在入園時出示疫苗接種卡，或在72小時內新冠病毒檢測呈陰性；二是民眾需要全程戴口罩。該項規定將持續至9月1日，屆時政府再根據疫情重新評估。

加州旅遊及公園協會（CAPA）執行主任Sabrina Demayo Lockhart 在聲明中指出，主題樂園將根據加州政府的規定出台詳細的入園規範。CAPA代表的樂園包括迪士尼、環球影城、Knott’s Berry Farm、 六旗、聖地牙哥海洋世界等。

根據加州政府6月15日經濟重啟的規定，大型活動的類型除了室外萬人以上的活動，還有室內5千人以上活動的規定。室內5千人以上的活動，必須確保民眾完成全部疫苗接種，或在72小時內新冠病毒檢測呈陰性。