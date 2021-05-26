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橙縣黃級 商家：華人外食仍謹慎 寧願選擇外賣

記者啟鉻╱橙縣報導
尼克森圖書館19日舉行重啟儀式，吸引不少參觀者。（尼克森圖書館提供）
尼克森圖書館19日舉行重啟儀式，吸引不少參觀者。（尼克森圖書館提供）

橙縣19日（周三）進入州府規定疫情最寬鬆的黃色級別。當地商家及公共活動場所都相應擴大容量，不過部分商家表示，很多顧客還是對疫情小心翼翼，不能放心大膽，或許還需要等一段時間。華人餐飲業者則說，較比其他族裔，華人還是寧願選擇外賣。

約巴林達市尼克森圖書館19日舉行重啟儀式。該館自2020年3月因疫情關閉後，在9月有一次短暫重啟，但因疫情再次關閉。此次重啟，讓不少經常參觀者興奮。上午開館時間未到，不少人就早早在門前等候。據該館旅遊戰略部主任張簡表示，估計有百餘人參加重啟儀式。雖然黃色級室內容量進一步放開，但參觀者人數不多，而且還有一些具體規定需要聽從主管部門意見。

尼克森圖書館即日起周三至周日開館，時間是上午10時至午後3時。在當天完全重啟之前，該館於5月15日有限重啟。

部分橙縣餐飲業華裔業者則認為，雖然疫情進一步寬鬆，但很多華人顧客還是擔心疫情，不敢放心大膽堂吃，寧願選擇訂餐外賣。爾灣市華資Qin West Noodle工作人員表示，華人顧客即使完成接種疫苗也非常小心，而洋人消費者好像打了疫苗就無敵了，所以其他族裔顧客選擇堂吃較多。

餐飲業者丁瑞芬在爾灣加大附近有一家大合滷味餐館分店。她表示，這家分店的消費者主要是爾灣加大的學生，但學生尚未恢復校區上課，所以即使進入黃色級，餐廳生意也很清淡。至於位於其他華人較多地區的分店生意很好，基本恢復正常了。但華人顧客一般來說特別小心，看見餐館內人較多，大多會放棄堂吃寧可選擇外賣。

位於橙市的連鎖健身中心Fitness19前台工作人員表示，該中心室內容量是174人，雖然當天進入黃色級，將原先限制容量增加至50%，但室內健身愛好者尚不多，遠沒有達到擴大後的限制容量。

她表示，為了謹慎起見，中心還是要求健身者保持社交距離及做好各種消毒工作。

疫情 華人 爾灣加大

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