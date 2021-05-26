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打疫苗見成效 洛縣疫情持續向好

記者啟鉻╱綜合報導
接種疫苗。（San Antonio Regional Hospital臉書）
接種疫苗。（San Antonio Regional Hospital臉書）

據洛杉磯縣公共衛生局表示，縣域新冠肺炎感染及其它相關數字25日持續下降，隨著加州將於6月15日全面重啟解除避疫限制，以及下一個長周末將到來，這是一個積極信號。而洛縣疫情持續向好，歸功於接種疫苗範圍持續擴大，產生積極效果。

據州府每周公布的疫情相關數據，洛縣平均每天新冠肺炎感染率降至每10萬人0.9例，低於上一周的1.2例。疫情持續向好，也讓洛縣能夠保持疫情黃色等級，符合州府疫情安全經濟藍圖標準。同時目前洛縣檢測陽性比例再次下降，從上周的0.6%降低到本周0.5%。

縣公衛局局長費若表示雖然接種疫苗人數上升，縣域疫情持續向好，且未來幾周將全面重啟，社區仍可能會面臨病毒傳播風險，但接種疫苗會提供強大保護力，因此提醒民眾要盡可能施打疫苗。

洛縣25日新增新冠肺炎感染者191例，死亡十例，長堤市新增感染者33例，死亡兩例，巴沙迪那市新增感染者一例。自疫情發生以來，洛縣總計新冠肺炎感染者超過123萬9100例，死亡總計逾2萬4100例。據州府數據，洛縣25日入院COVID-19感染者320例，較比前一天的325例下降，其中68例在ICU，比23日73例下降。

費若表示，為鼓勵更多民眾未來幾周接種疫苗，縣府計畫提供更多激勵政策，比如禮品卡、賽事入場券等。

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