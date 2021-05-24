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疫後心靈須調適 急難救助會講座

記者李雪／洛杉磯報導
洛杉磯僑界急難救助協會舉行線上會議。（視頻會議截圖）
洛杉磯僑界急難救助協會舉行線上會議。（視頻會議截圖）

洛杉磯僑界急難救助協會23日舉行「非常疫情，非常對策！超前部署，迎接疫情後的重新開啟！線上講座」。主講人華埠服務中心心理治療師陳麗先，以及聖瑪利諾學區教委張志堅，分別從心理健康和學校重開兩方面提供專業資訊。

當天講座吸引百餘位聽眾聆聽，國會眾議員趙美心及加州眾議員周本立在活動前致詞。主辦方表示，一年多來冠狀病毒肆虐，除對人類生命造成重大威脅，其對人類心理的影響恐怕更超出想像，因此邀請主講人以專業知識及臨床經驗，告訴聽眾新冠疫情相關的心理障礙及疾病。

另外，加州計畫6月15日將全面開放，經過一年多因應疫情的遠距上學上班，主講人告訴人們如何做心理及心靈的調適，準備重返辦公場所及學校。

聖瑪利諾學區教委張志堅。（視頻會議截圖）
聖瑪利諾學區教委張志堅。（視頻會議截圖）

張志堅表示，考慮學校是否重開有五個方面，教學、安全與健康、社交與情感支持系統、家庭與社區參與，以及運作方式。教學方面會採取面授和遠程學習或兩者結合，而家長們最為關心的測試和評分，則會採取模式化和最終反饋的方式。在健康安全方面需要保障校園的設施清潔衛生，包括提供隔離區。他強調租借公校設施的中文學校等機構，需要在租約中確定設施衛生安全的責任。

主講人華埠服務中心心理治療師陳麗先。（視頻會議截圖）
主講人華埠服務中心心理治療師陳麗先。（視頻會議截圖）

陳麗先講解了情緒受傷的嚴重性和普遍性，現場教授有效又健康的情緒紓緩法，強調民眾應該幫助自己、家人或朋友尋求適時的治療。亞裔向來忌諱談論心理疾病，尤其男性更不善表達自己的情緒，但無論是疫情中，還是如今疫情後重開，恢復正常作息和社交也會給人帶來焦慮和恐慌，民眾應該首先正確認識自己的情緒，學會處理負面情緒的方法。

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