加州不推疫苗護照 大型活動須戴口罩

加州不會製作疫苗護照，但民眾參加大型活動需篩選。（unsplash.com）

加州 衛生福利廳長加利（Mark Ghaly）日前宣布，加州不會要求居民提供官方的疫苗 護照，6月15日加州將取消對社交距離的要求，以及室內容量的人數限制。

但對於5000人以上參加的室內活動，加州將要求觀眾提供疫苗接種，或新冠測試陰性證明，才能參加。加利說：「加州目前不要求或不考慮疫苗護照，我們知道這項技術是私人開發的，我們的意圖是對一些大型室內活動提供指導。」

加州不執行州疫苗護照的決定，與紐約州 形成鮮明對比，紐約州與IBM合作，今年3月創建首個州疫苗護照應用程式Excelsior Pass。紐約州這個應用程式，已用於在體育和藝術表演活動中，確認民眾的疫苗接種情況或新冠測試結果。

加利的宣布，是在加州達到多項令人鼓舞的指標後達成，其中包括自疫情開始以來最少的新冠感染住院病例，和疫苗高接種率。截至目前，對於剛符合接種資格的12歲至15歲的青少年，已有近27萬5000人接種了第一劑。

州官員此前宣布，將在6月15日重新開放加州，他們將繼續考慮之後的口罩規定，但關於大型活動的規則終於明確了。對於超過1萬人的戶外活動，加州將要求參與者戴口罩，鼓勵但不強制要求人們提供疫苗接種卡，或者新冠陰性測試結果。對於室內活動，參與者可以進行自我證明，以代替疫苗接種證明或陰性測試結果。

加利指出，一些企業為保護雇員和顧客的安全，會繼續選擇要求戴口罩，各縣和其他地方衛生部門也並沒有排除，加強各自嚴格的要求。這些變化可能會導致新病例的適度增加和一些爆發，但這些病例的範圍將受到限制，不會對加州醫療體系造成過度負擔。