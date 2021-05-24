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加州迎接全面開放 派對生意火爆

編譯組╱綜合報導
許多人期待著重啟經濟，派對活動業生意火爆。（NBC截圖）
許多人期待著重啟經濟，派對活動業生意火爆。（NBC截圖）

隨著加州將於6月15日全面重啟開放，派對活動業者的生意異常火爆，包括婚禮、宴會等。業者表示，「這是經過一年多虧損後，向復甦邁出的第一步。」

NBC電視台報導，活動策劃人Suher Haider表示，「目前生意好到沒有休息日，但我喜歡這樣。我很高興做我喜歡做的事情，我們也很幸運。」她說，她的活動已被預約一年，甚至已經接受2024年活動的諮詢。

Haider說，「這需大量的工作時間，包括加班到深夜，準備時間表、截止日期、聯繫可運用的所有合作供應商等。加州將於6月15日全面開放，替更多活動大開門戶，室內用餐將變得更加方便，這意味著我們可在餐廳、活動場所與酒店彩排晚宴。」

根據加州衛生福利廳，6月15日重啟後，大多數室內場所將重新開放，參加人數少於5000人的活動不受限制，大多數情況下出差或旅行，加州政府也不再建議返回加州後進行隔離。

Haidar說，在歷經艱辛的一年後，「我們非常高興，有人願意跟我們夫妻一起共事。」目前正替許多活動進行漫長準備，「我很高興能重新上班。」

她的一些客戶正計畫再一次準備婚禮，如Natalie Hormann。「我們原本應該在去年5月結婚」Hormann是Haidar首席婚禮助理，也是其客戶，自2018年以來，一直計畫婚禮。

如今她的婚禮將於今年10月舉行，希望可以安全的慶祝這個重要的日子，也不需受到更多限制。「每個人都期待這個特殊的日子。」

Haidar說，「我認為現在僅是我們所見的開始。」她預測，活動需求的熱潮，將持續至少一年。

許多人期待著重啟經濟，派對活動業生意火爆。（NBC截圖）
許多人期待著重啟經濟，派對活動業生意火爆。（NBC截圖）

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