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疫苗會影響生育、改變DNA？ 專家：假消息

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣衛生局發言人，醫師Eloisa Gonzalez。（視頻截圖）
洛縣衛生局發言人，醫師Eloisa Gonzalez。（視頻截圖）

新冠疫苗目前在不斷推進當中，如何破解新冠疫苗不實傳言和迷思，讓跟多民眾接種疫苗成為戰勝新冠疫情最後一站。數族裔媒體服務聯盟（Ethnic Media Services）20日舉辦線上會議邀請洛杉磯縣新冠疫苗專家和其他研究員為民眾中解釋新冠疫苗的安全性，破解目前流行的不實傳聞。

洛縣衛生局發言人，醫師Eloisa Gonzalez表示，年輕人接種疫苗十分關鍵。截至2021年5月，全美新冠肺炎病人中，青少年新增病例占了22%。但是去年5月時，該數字僅為3%。如此可見，新增病例中有越來越多的年輕人感染。目前根據CDC的政策，12歲及以上的人都可以打疫苗。12歲至15歲疫苗僅限為輝瑞疫苗。

Eloisa Gonzalez也表示，在開始為12至15歲民眾接種疫苗的第一周，反響很不錯。多數是已經接種了疫苗的家長帶著孩子來打的。她說，「這很鼓舞人心。」

研究員Valentina Pereda則表示，目前較為廣泛流傳的對於新冠疫苗的誤解包括：新冠疫苗會將芯片植入身體，控制人類，或者芯片會告知政府非法移民的位置，疫苗會改變人類DNA等。這都是假消息。另外大家比較關心的就是新冠疫苗會影響未來女子生育能力。對此，Eloisa Gonzalez說，沒有證據表示疫苗影響生育能力。疫苗曾被數以萬計的、不同背景、年齡、健康狀況的民眾試驗過，結果證明是安全的。民眾可以放心接種。

Eloisa Gonzalez表示，疫苗完全是免費的，民眾千萬不要被騙。目前有一些詐騙手段稱施打疫苗需要交錢，這都是假的。民眾無論是否有合法居民身分均可施打疫苗，不用擔心自己的身分被暴露。

想要查詢可靠、真實的疫苗信息，可以到洛杉磯縣公共衛生局網站查看（http://www.publichealth.lacounty.gov/），無法使用網路的民眾可以撥打洛縣熱線電話：833-540-0473，有多種語言服務。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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