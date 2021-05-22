疫苗會影響生育、改變DNA？ 專家：假消息

洛縣衛生局發言人，醫師Eloisa Gonzalez。（視頻截圖）

新冠疫苗 目前在不斷推進當中，如何破解新冠疫苗不實傳言和迷思，讓跟多民眾接種疫苗成為戰勝新冠疫情最後一站。數族裔媒體服務聯盟（Ethnic Media Services）20日舉辦線上會議邀請洛杉磯 縣新冠疫苗專家和其他研究員為民眾中解釋新冠疫苗的安全性，破解目前流行的不實傳聞。

洛縣 衛生局發言人，醫師Eloisa Gonzalez表示，年輕人接種疫苗十分關鍵。截至2021年5月，全美新冠肺炎病人中，青少年新增病例占了22%。但是去年5月時，該數字僅為3%。如此可見，新增病例中有越來越多的年輕人感染。目前根據CDC的政策，12歲及以上的人都可以打疫苗。12歲至15歲疫苗僅限為輝瑞疫苗。

Eloisa Gonzalez也表示，在開始為12至15歲民眾接種疫苗的第一周，反響很不錯。多數是已經接種了疫苗的家長帶著孩子來打的。她說，「這很鼓舞人心。」

研究員Valentina Pereda則表示，目前較為廣泛流傳的對於新冠疫苗的誤解包括：新冠疫苗會將芯片植入身體，控制人類，或者芯片會告知政府非法移民的位置，疫苗會改變人類DNA等。這都是假消息。另外大家比較關心的就是新冠疫苗會影響未來女子生育能力。對此，Eloisa Gonzalez說，沒有證據表示疫苗影響生育能力。疫苗曾被數以萬計的、不同背景、年齡、健康狀況的民眾試驗過，結果證明是安全的。民眾可以放心接種。

Eloisa Gonzalez表示，疫苗完全是免費的，民眾千萬不要被騙。目前有一些詐騙手段稱施打疫苗需要交錢，這都是假的。民眾無論是否有合法居民身分均可施打疫苗，不用擔心自己的身分被暴露。

想要查詢可靠、真實的疫苗信息，可以到洛杉磯縣公共衛生局網站查看（http://www.publichealth.lacounty.gov/），無法使用網路的民眾可以撥打洛縣熱線電話：833-540-0473，有多種語言服務。