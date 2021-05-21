933人打完疫苗確診、12死 洛縣衛生局長強調有效

洛縣截至5月7日，已證實有933人完全接種疫苗後仍染疫。（本報檔案照）

洛杉磯 縣公共衛生局局長費若20日表示，洛縣 截至5月7日，已證實有933人完全接種疫苗 後仍染疫，這個數字佔了330萬確診人數的0.03%；933人中有71名確診患者住院，12人死亡。數據顯示，接種染疫住院機率為0.002%、接種染疫死亡機率為0.00036%。她強調，數據會說話，新冠疫苗對抗疫有效，鼓勵民眾盡快施打疫苗。

費若解釋說，完全打完疫苗仍染疫甚至死亡的這12人，均是因身體免疫力系統非常不好。她拿出兩項分別來自休士頓及以色列的研究報告，兩項報告均顯示新冠疫苗有超過96%有效避免重病的作用。全球對現有的新冠疫苗的有效作用越來越有信心。

截至5月16日，全美施打了超過910萬劑疫苗，超過500萬居民打了第一針。16歲及以上居民有61%接種至少第一劑、47%居民完成疫苗接種。

加州目前訂6月15日全面重啟，洛縣估計將跟進。費若表示，在全面重啟前，最重要的是減少疫情較為嚴重的地區，確保這些地方的民眾受到該有的保護，不輕易讓病毒在該處傳播。建議居民接種疫苗。

洛杉磯縣20日新增245例確診、19例死亡、355人染疫住院。