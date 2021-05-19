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台灣向美買疫苗 僑界建議應由政府主導

記者啟鉻／洛杉磯報導

台灣疫情持續升溫，目前有台美人主動發起向美國總統拜登寫信，希望美國賣給台灣疫苗。台灣駐美代表蕭美琴也表示，目前正積極爭取莫德納疫苗6月準時交貨。對這些行動，部分在南加的台胞認為，對美國向台灣伸出援手有信心，且台灣政府或透過公司向美購買疫苗，較比民間的個人作用更大。至於向拜登總統寫信求助，只是表達願望，但作用有限。

前洛杉磯台灣會館董事長林榮松表示，關於疫苗的問題，由政府及駐外單位處理就好，要比民間力量大很多。而且美國在芯片問題上，向台灣伸手求助，此時台灣疫情升溫，正是美國伸手幫助台灣的最好時機，他對美國政府在疫苗及防疫方面對台灣援助很有信心。至於民間有台美人寫信給拜登總統求助，表達台美人願望是好事。

台灣人公共事務會洛杉磯分會副會長吳兆峯表示，台灣疫情持續，政府也在積極採取辦法控制疫情。但疫情發生比較複雜，涉及一些不是大眾經常光顧的場所，追查疫情源頭也要顧及隱私。從疫苗來看，台灣駐美代表稱6月從美購得疫苗到達台灣，而且台灣本土生產疫苗7月底就可上路。

目前看來，較比印度、韓國、日本疫情，台灣的疫情還是相對較輕。台美人寫信向拜登總統求助疫苗賣給台灣，效果有限。試想，印度等國疫情嚴重性更強，拜登援助多少？他同時提醒台籍人士，此時勿要返台添亂，給台灣醫療增加更多負擔。

政治評論專家吳程遠表示，台灣疫情感染人數持續升高，並且疫苗缺乏。而之所以造成這種情況，與民進黨將疫苗政治化，失去好時機有關係。如果此時美國能向台灣伸出援手當然是好事，但從現實來看，美國也不認為自己的疫苗充裕。

而若中國表達支持台灣疫苗的來源，蔡政府恐受困於意識形態，無法接受。在台灣疫情日趨嚴峻下，最好的辦法就是只要有疫苗就趕緊接種，無論疫苗來自哪裡，民眾生命是第一位。而此時也是檢驗美國是否對台灣真正友好的關鍵時刻。

海外中國國民黨聯盟共同召集人謝宗煌認為，台灣要獲得更多疫苗，需要政府主導並通過大公司購買更有效力，民間力量恐怕有限。台灣疫情緊急，而蔡英文政府在購買疫苗上連連失去各種機會。

他認為，目前其實也是美國支持台灣的最好時機。美國不要口頭挺台灣，要真正拿出行動來 !

台灣 疫苗 疫情

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