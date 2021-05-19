洛市疫苗站 3種疫苗任選免預約

洛杉磯一名女性在接種疫苗時，朋友拉著她的手為她打氣；全美約有500萬人注射第一劑疫苗後，沒有如期接種第二劑。(歐新社)

洛杉磯 市市長賈西提（Eric Garcetti）16日宣布了一系列措施，以便擴大洛市居民的疫苗 接種範圍，其中包括將在九個固定疫苗站的運營時間延長至晚上8點，且可不需預約就能任選三種已批准疫苗當中的任何一種。

賈西提強調結束疫情重建經濟的前提，就是讓所有洛杉磯人都可獲得疫苗。為了將疫苗帶入更多群體和社區，該市本月初取消預約並開放夜間運營時間。在過去兩周對夜間疫苗的需求增加了200％。目前除了道奇 體育場（Dodger Stadium）開放至下午4點外，其他所有固定的疫苗站都開放至晚8點，周一至周六。

不過道奇體育場的固定站點將於周四永久關閉。至於流動站點除了南洛杉磯Wetlands Park和Sylmar休閒中心的兩家夜間診所會運營到晚上9點外，大多數的流動站點的營業時間為周二至周六，上午9點至下午3點。

訪問任何固定疫苗站的居民可從目前可用的三種疫苗中任選一種，包括輝瑞、莫德納和嬌生，不需預先註冊，但希望提前計畫行程的民眾可以在Coronavirus.LACity.org/GetVaccinated註冊或查找站點。