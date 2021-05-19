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新增病例24％是兒童 快帶孩子打疫苗

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
孩子感染病例正在增加，接種疫苗非常必要。（unsplash.com）
孩子感染病例正在增加，接種疫苗非常必要。（unsplash.com）

加州新冠疫情趨緩，住院率達到了疫情開始以來最低的數字，但是年輕人的感染病例卻在上升，專家指出，盡快讓12歲至15歲的孩子接種疫苗非常必要。

「洛杉磯感染數據正在急劇下降，我認為12歲至15歲的孩子沒有必要接受新冠疫苗，就能使我們的生活恢復正常。」一位家住聖費南度（San Fernando）的母親說，「新冠肺炎主要是成人疾病，我認為對於兒童而言，新冠疫苗不是必需的。」

針對家長的疑問，美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）發言人Katherine Williamson博士認為，儘管未滿18歲的未成年人感染新冠肺炎病例相對較低，但他們對於這種病毒還是沒有免疫力的。

Williamson指出，孩子最近開始出現更多的感染病例。一份AAP報告發現，截至5月6日那一周，新報告的病例中24％是兒童，相比之下，自疫情開始以來，兒童的累計感染病例是14％。Williamson說：「孩子雖然是少數，但全國成千上萬的孩子已經因感染新冠住院治療，數百人死亡，這樣的數字我認為父母不該讓自己的孩子冒險。」

洛市官員已開始與學校合作，向青少年提供疫苗，特別是在病毒感染嚴重的地區。洛杉磯聯合學區（LAUSD）總監Austin Beutner，稱此舉是學校恢復正常的重要組成部分，Beutner在一份聲明中說：「只有讓孩子接種疫苗，才能在學校或社區實現群體免疫。」

到目前為止，學校尚未強制學生接種新冠疫苗，但該地區表示，在未來的學年中，新冠疫苗可能會與麻腮風（MMR）、水痘（chickenpox）和百白破（Tdap）疫苗一起成為學生必需接種的疫苗。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）指出，16歲和17歲的洛縣孩子積極接種了新冠疫苗，一個多月前他們剛符合接種資格，到目前為止，這個年齡組35％的孩子已接種第一劑疫苗。費若認為，兒童存在的感染病例不容忽視，只要社區傳播還存在，兒童就容易受到傷害。去年7月、12月新冠感染病例激增期間，10%至17%的病例發生在18歲以下的孩子當中。

Studio City居民DJ Jenkins表示，他迫不及待地要帶女兒在她12歲生日周五那天接種第一劑疫苗。 Jenkins說：「接種疫苗是最好的選擇，我們正在幫助阻止病毒的擴散，從而保護最弱勢的人。」Jenkins還希望能盡早給六歲的兒子接種疫苗，只要試驗證明疫苗對這個年齡段的孩子安全，「這是恢復正常生活的一種方式，在度過最艱難的一年之後，能為我們的孩子們提供疫苗，真是天賜之物。」

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