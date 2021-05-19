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獲得自由的門票 華裔少女支持打疫苗

記者邵敏／洛杉磯報導
對孩子來說，接種疫苗是獲得自由的門票。（unsplash.com）
對孩子來說，接種疫苗是獲得自由的門票。（unsplash.com）

加州日前將接種新冠疫苗的資格範圍擴大到12歲至15歲的少年，該年齡段的孩子必須在父母、監護人的陪同下，或獲得他們的同意才能注射疫苗。對於這些孩子們來說，接種疫苗是生活的全新開始。

亞凱迪亞市14歲華裔女孩Emma Zhang，5月16日（周日）在住家附近的CVS注射了第一劑輝瑞疫苗，前幾天她還在猶豫要不要再觀望一段時間。「很多同學這幾天都接種疫苗了，我也等不及，本想秋季開學前再接種，現在想，早點接種就可以早點和朋友們聚會，我就可以自由了。」Emma說，又能和朋友們一起看電影、逛街、去圖書館，對於這種久違的自由，她感到很興奮。

也有不少家長仍在猶豫，因為FDA上周剛批准該年齡段的孩子符合疫苗接種資格，並且加州疫情正在好轉，有些家長認為現在沒有必要給孩子接種疫苗。40歲的Ronni Peck尚未接種疫苗，也不想給孩子接種，「如果未來幾年的長期研究認為新冠疫苗確實是安全的，那麼我會為自己和孩子們重新考慮。但現在，我必須做對自己和孩子最好的事情，那就是等到這種實驗性疫苗的長期數據出現後再做選擇。」

據相關數據，洛縣約有100萬名12歲至15歲的少年，加州約有210萬名，專家認為，讓這個年齡階段的孩子盡快接種疫苗，將能夠顯著減少社區傳播的病毒數量。

橙縣兒科醫生Eric Ball說，過去幾天他大部分時間都在為猶豫不決的父母提供孩子的疫苗接種諮詢。他向家長保證，「新冠疫苗非常有效且安全，已經有數千萬人接種疫苗，極少有人發生嚴重反應，接種疫苗比感染新冠病毒要安全得多。 」

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）最近進行的一項民意調查發現，有12歲至15歲孩子的美國家庭中，近25％的父母不會給孩子接種疫苗，約26％的父母將繼續等待觀察，18％的家長說如果學校要求必須接種疫苗，他們才會進行接種。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky）說：「我很理解一些父母希望孩子在接種疫苗之前獲得更多信息，我鼓勵有疑問的父母，與孩子的醫療保健提供者或家庭醫生交談，以了解疫苗的更多信息。」

疫苗 加州 亞凱迪亞

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