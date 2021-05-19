我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

橙縣19日提前進黃級 商家喜出望外

記者楊青／橙縣報導
迪士尼樂園所在的橙縣進入疫情最寬鬆的黃色級別。（本報記者／攝影）
迪士尼樂園所在的橙縣進入疫情最寬鬆的黃色級別。（本報記者／攝影）

繼洛杉磯縣之後，橙縣將從本周三開始進入疫情黃色級別，意味著公共衛生部門對橙縣的防疫限制降低到最小，包括電影院等公共娛樂場所將允許以更寬鬆的客容量開放，酒吧也將重新提供室內服務，當地華人商家和居民相當期待。

加州衛生廳周二發出的這一消息讓橙縣各界喜出望外，橙縣本來以爲，他們至少還要再等48小時，也就是到本周末才能進入黃色級，沒想到加州衛生廳提前省略了審核，提前兩天開放綠燈。

進入黃色級最大的變化之一是酒吧，在橙色級，除非酒吧提供食物，否則只允許在戶外為顧客提供服務。在黃色級中，不提供食物的酒吧可以在室內重新開放，最大客容量為25％或100人（以較少者為準），如果所有客人都顯示出完全接種疫苗或陰性測試的證據，則該限制增加到37.5％。

在黃色級，體育館和健身中心可以將室內客容量從25％擴大到50％；桑拿房和蒸汽浴室可以按照物理距離指引重新打開，最大客容量為50％。

特別值得注意的是，達到黃色級意味著橙縣的主題公園可以將客容量提高至35％，而橙色級為25％。訪客必須是加州居民或已完全接種疫苗。

水上樂園可以將戶外客容量從25％擴大到40％。室內水上樂園，泳池和遊樂設施的客容量可以從15％擴大到25％。

戶外活動現場活動（例如棒球比賽）可以從橙色級的33％擴展到黃色級的67％客容量。但與會者必須住在加州或已完全接種疫苗。

橙縣縣政委員Katrina Foley周二表示，她認爲這才是州政府務實的做法，橙縣各界防疫工作相當不錯，而且直到現在民眾和商家都嚴格遵守戴著口罩，保持社交距離，疫苗接種工作也有序擴展，大家都做好了重新開放的準備，而且渴望開放。

橙縣今年3月進入橙色級，各界逐漸重啓，當地疫情在此期間並未出現大的反覆，而且隨疫苗施打人數愈來愈多，疫情愈來愈緩和和穩定。到本周一，橙縣的感染率已下降到10萬人有1.4例感染，在上周日是10萬人1.5例的基礎上繼續下降。根據橙縣公共衛生局報告，到本周二，該縣新增感染病例為48例，連續兩天沒有新冠病患死亡報告。同時，住院人數和重症人數也都在下降當中。

「說實在我對商號更寬鬆的開放沒有特別感覺，因爲這一年居家已成爲生活常態了」，橙縣張小姐表示，過去一年來，她叫外賣也已經叫習慣了，什麼熊貓飯糰CHOWBUS之類的，吃飯早已不是問題，就像戴口罩似的，「就算堂吃客容量有改變，同樣的餐廳，堂食還是比外賣貴太多，不划算」。

在洛杉磯縣和橙縣擁有足浴店和足浴用品批發中心的李先生表示，疫情期間他關閉的手上大多數足浴店，唯留下了橙縣的一家高檔足浴店，「當然希望經濟完全重開，客人儘快回來」，他表示，現在愈來愈多民眾打完疫苗，工人和客人的安全信心都大大加强，這是做老闆的最願意看到的。

橙縣 疫苗 加州

上一則

洛縣9市通過賈斯康不信任案 6城市投票結果即將揭曉

下一則

跟蹤、襲擊蒙市警 持刀男被擊斃

延伸閱讀

洛縣疫情繼續穩定好轉 公衛局長呼籲未打疫苗者快打

洛縣疫情繼續穩定好轉 公衛局長呼籲未打疫苗者快打
南加橙縣18日提前進入疫情限制最小的黃色級別

南加橙縣18日提前進入疫情限制最小的黃色級別
台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨
西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效
中批美搶購全球四分之一疫苗 上億劑還閒置在倉庫

中批美搶購全球四分之一疫苗 上億劑還閒置在倉庫
美中疫苗外交口水戰 中：美國老拿中方說事令人不齒

美中疫苗外交口水戰 中：美國老拿中方說事令人不齒

熱門新聞

疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

2021-05-16 19:38
67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻梁骨。（視頻截圖）

洛杉磯Lyft華人司機在槍口下被搶錢包打折鼻梁骨

2021-05-14 13:42
為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

滑雪意外 34歲華母挺身護4歲女喪命

2021-05-11 02:18
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」