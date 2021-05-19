橙縣19日提前進黃級 商家喜出望外

迪士尼樂園所在的橙縣進入疫情最寬鬆的黃色級別。（本報記者／攝影）

繼洛杉磯縣之後，橙縣 將從本周三開始進入疫情黃色級別，意味著公共衛生部門對橙縣的防疫限制降低到最小，包括電影院等公共娛樂場所將允許以更寬鬆的客容量開放，酒吧也將重新提供室內服務，當地華人商家和居民相當期待。

加州 衛生廳周二發出的這一消息讓橙縣各界喜出望外，橙縣本來以爲，他們至少還要再等48小時，也就是到本周末才能進入黃色級，沒想到加州衛生廳提前省略了審核，提前兩天開放綠燈。

進入黃色級最大的變化之一是酒吧，在橙色級，除非酒吧提供食物，否則只允許在戶外為顧客提供服務。在黃色級中，不提供食物的酒吧可以在室內重新開放，最大客容量為25％或100人（以較少者為準），如果所有客人都顯示出完全接種疫苗 或陰性測試的證據，則該限制增加到37.5％。

在黃色級，體育館和健身中心可以將室內客容量從25％擴大到50％；桑拿房和蒸汽浴室可以按照物理距離指引重新打開，最大客容量為50％。

特別值得注意的是，達到黃色級意味著橙縣的主題公園可以將客容量提高至35％，而橙色級為25％。訪客必須是加州居民或已完全接種疫苗。

水上樂園可以將戶外客容量從25％擴大到40％。室內水上樂園，泳池和遊樂設施的客容量可以從15％擴大到25％。

戶外活動現場活動（例如棒球比賽）可以從橙色級的33％擴展到黃色級的67％客容量。但與會者必須住在加州或已完全接種疫苗。

橙縣縣政委員Katrina Foley周二表示，她認爲這才是州政府務實的做法，橙縣各界防疫工作相當不錯，而且直到現在民眾和商家都嚴格遵守戴著口罩，保持社交距離，疫苗接種工作也有序擴展，大家都做好了重新開放的準備，而且渴望開放。

橙縣今年3月進入橙色級，各界逐漸重啓，當地疫情在此期間並未出現大的反覆，而且隨疫苗施打人數愈來愈多，疫情愈來愈緩和和穩定。到本周一，橙縣的感染率已下降到10萬人有1.4例感染，在上周日是10萬人1.5例的基礎上繼續下降。根據橙縣公共衛生局報告，到本周二，該縣新增感染病例為48例，連續兩天沒有新冠病患死亡報告。同時，住院人數和重症人數也都在下降當中。

「說實在我對商號更寬鬆的開放沒有特別感覺，因爲這一年居家已成爲生活常態了」，橙縣張小姐表示，過去一年來，她叫外賣也已經叫習慣了，什麼熊貓飯糰CHOWBUS之類的，吃飯早已不是問題，就像戴口罩似的，「就算堂吃客容量有改變，同樣的餐廳，堂食還是比外賣貴太多，不划算」。

在洛杉磯縣和橙縣擁有足浴店和足浴用品批發中心的李先生表示，疫情期間他關閉的手上大多數足浴店，唯留下了橙縣的一家高檔足浴店，「當然希望經濟完全重開，客人儘快回來」，他表示，現在愈來愈多民眾打完疫苗，工人和客人的安全信心都大大加强，這是做老闆的最願意看到的。