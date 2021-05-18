洛縣、州府6月15日前不摘口罩 鼓勵繼續保持社交距離

加州要在6月15日前不會降低目前要求民眾戴口罩的規定。( 加州衛生廳)

洛杉磯縣府官員17日表示，洛縣將遵照加州 政府的規定，要等到6月15日才會允許完全接種疫苗 的人群在室內及擁擠的室外，取消戴口罩 規定。不過縣府鼓勵民眾繼續保持社交距離。

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）17日表示，加州會等到6月15日，才會取消戴口罩要求，以便給公眾和企業時間準備，確保新冠肺炎病例持續保持低水平。加州政府目前的規定是，完全接種疫苗的人除非參加人群聚集的聚會，否則就不需要在戶外戴口罩。但針對室內活動，除非是與其他接受疫苗接種的人會面，否則在室內時仍須戴口罩。

州府規定6月中旬的時間，是在加州目前新冠（COVID-19）檢測陽性保持較低比例趨勢情況下，希望解除絕大多數疫情相關限制。目前戴口罩規定，對於未接種疫苗人群，若未能保持社交距離，還是要求戴口罩。公共交通和學校有關的室內外場合，無論是否接種疫苗，戴口罩規定依然有效。

聯邦疾病防治中心（CDC）日前發布疫情指南表示，對於完全接種疫苗的人群可以在絕大多數室內外環境中不必戴口罩。不過地方縣、市可以有自己更嚴格的規定。然加州也會與CDC同步，6月15日後，依舊要求學生在室內需戴口罩。

一些大型連鎖超市包括Trader Joe's、好市多（Costco）以及沃爾瑪超市（Walmart）等，已經對完全接種疫苗消費者，降低了戴口罩的要求，儘管這些超市表示不會要求顧客拿出接種疫苗證明。

州府官員表示，加州陽性率已降至1%以下，隨著即將全面恢復經濟，加州已施打3450萬劑疫苗。

洛縣17日新增新冠感染者161例，新增死亡四例。其中誤差與上周末數據報告遲滯有關。據州府統計，目前洛縣入院感染病患338例，較比前一天有所增加，其中加護病房重病患者69例，比前一天的68例增一例。據洛縣公衛局統計，截至17日，洛縣總計感染者逾123萬7500例，死亡逾2萬4000例。

洛縣有超過664萬3000例經過檢測，結果顯示17%呈現陽性，截至17日的過去七天平均每天檢測陽性率是0.4%。公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣疫情整體形勢向好，工作場合感染者檢測陽性比例大幅下降，下降比例為88%。她說，洛縣居民完全接種疫苗比例超過44%。目前疫苗範圍擴大到12歲及以上年齡群體，多數疫苗接種地點無需預約。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）說，該縣將利用未來一個月提高疫苗接種率。目前為止在加州人口最多的縣，有43%年紀在16歲或以上者完全接種疫苗。