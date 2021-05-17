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台新冠肺炎確診 本土激增333例

9月14日前搭飛機、大眾運輸仍須戴口罩 違者可罰3.5萬

編譯組／綜合報導
搭乘飛機、巴士等公共交通工具，民眾仍須戴口罩。（NBC截圖）
搭乘飛機、巴士等公共交通工具，民眾仍須戴口罩。（NBC截圖）

儘管疾病控制與預防中心（CDC）上周宣布，在大多數情況下，完全接種疫苗者不再需要戴口罩，室內也無需保持安全距離。然而聯邦運輸安全局（TSA）指出，在今年9月14日之前，口罩令仍然有效，搭乘飛機、巴士、火車等公共大眾運輸工具時，民眾仍需戴口罩。

NBC電視台報導，政府相關單位指出，搭乘飛機時，若企圖違反罩令，且造成威脅、恐嚇或暴力擾亂行為，將面臨聯邦航空管理局（FAA）最高3萬5000元罰款，甚至入獄服刑。聯邦航空管理局長Steve Dickson說，他們對不守規矩的行為採零容忍政策。

數個月來，聯邦航空管理局處理了數百起，與新冠肺炎防疫政策相關投訴，其中大部分是針對乘客和其他拒絕戴口罩。過去四個月中處理1300起投訴，傳統平均一年約150起投訴。

據NBC電視台取得的紀錄，自去年秋天以來，僅加州五個主要機場即至少處理過168次，旅客無視新冠肺炎安全規定的投訴。南加州部分機場發生的事件中，甚至出動執法部門處理。從手機影片和照片顯示，部分乘客拒絕戴口罩，甚至朝其他乘客大喊大叫，對空服員使用暴力。

從乘客流出的照片顯示，機上仍有不願意戴口罩乘客。（NBC截圖）
從乘客流出的照片顯示，機上仍有不願意戴口罩乘客。（NBC截圖）
航空公司接獲多起與新冠肺炎安全政策相關投訴，部分投訴涉及毆打事件。（NBC截圖）
航空公司接獲多起與新冠肺炎安全政策相關投訴，部分投訴涉及毆打事件。（NBC截圖）

截至4月下旬，超過2600名乘客因拒絕遵守安全規則，遭商業航空公司禁飛。

空服員協會（Association of Flight Attendants）國際主席Sarah Nelson說，「我們看到一些空服員遭受人身攻擊，推擠、毆打，乘客在機上小便，一名乘客甚至吐痰到機上孩童的嘴裡。」

紀錄顯示，洛杉磯國際機場警局曾接獲多個有關未戴口罩的投訴，包括乘客破壞物品、不願與空服員合作、與其他乘客爭吵等。在布班克機場，僅今年3月便傳出至少三起乘客拒絕戴口罩事件。橙縣約翰韋恩機場紀錄顯示，自去年3月到今年，有近40起未戴口罩相關投訴，43%投訴來自今年。

前空服員Carolyn Gifford說，若人們對戴口罩感到不安，「那就別來搭飛機，直到不需口罩為止。」大部分航空公司都表示，繼續執行相關規定。

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