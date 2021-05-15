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疫情下 華人家長不惜花重金請私人教師

記者邵敏／洛杉磯報導
疫情改變學習方式，華人家長流行請私教。（Jacque提供）
疫情改變學習方式，華人家長流行請私教。（Jacque提供）

疫情持續一年多，洛杉磯華人孩子大多選擇居家避疫，儘管學校現在已陸續開放，但很多華人家長出於安全考慮，還是堅持讓孩子在家上網課。同時，重視教育的華人家庭，不讓孩子的學習教育受到影響，不惜花費重金請私人教師，一對一上課。

家住聖瑪利諾市(San Marino)的華人媽媽Jacque有個三歲多的孩子James，因為疫情影響，James中斷幼兒園課程。她請了小提琴教師給孩子上課。「每周一，小提琴老師一對一給James上網課，每周五再參加小提琴大課，同個級別的幾個孩子在一起上大課。」

最近一個月，洛杉磯疫情好轉，很多人都接種了新冠疫苗，Jacque開始請游泳教練到家中教孩子。 「我們請的教練已經完全接種了疫苗，而且又是在室外環境上游泳課，我們覺得比較安全，再說游泳課肯定是沒法網上教的。」為了讓孩子有個伴，Jacque還邀請好朋友的孩子一起到家中上游泳課。

像這樣私教上課，無論網課還是實體課，每堂課的學習時間一般是半小時至一小時，學費則是在50元到100元之間。對於一般的華人家庭來說，確實也是一筆不菲的開銷，但為了孩子的教育，華人家長們樂此不疲。

家住巴沙迪那市（Pasadena）的林女士有個九歲女兒，疫情一年來，她堅持請高爾夫球私人教練教孩子練球，從未停歇。 「孩子因為疫情不去學校上課，戶外運動非常少，高爾夫球場比較開闊，教練也一直戴著口罩，相對比較安全。」

最近，因為擔心仇恨亞裔犯罪事件高發，林女士又請了武術教練到家中，教女兒學習各種防身術，「有備無患，女孩子學學武術挺好的，美國現在這個大環境真讓人害怕。」

林女士說她身邊很多華人父母，都熱衷請私教上課，尤其是疫情這一年，孩子們學習效果普遍下降，他們一般選擇請私教到家中上課的都是室外活動，而一些文化課的學習就請私教一對一在網上授課。「孩子們也上學校裡的網課，但學習效果很差，上課不容易集中註意力，經常一邊上課一邊打遊戲，老師也無暇照顧那麼多學生。但私教就不同，一對一輔導，孩子一分心，老師馬上就能發覺，能夠幫孩子把落下的課程盡快補上。」

華人家長請老師到家教孩子游泳。（Jacque提供）
華人家長請老師到家教孩子游泳。（Jacque提供）

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