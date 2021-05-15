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保護個資不怕盜 穿戴式疫苗卡暴紅

編譯組／綜合報導
穿戴式疫苗卡。(Immuna Band網頁)
穿戴式疫苗卡。(Immuna Band網頁)

便於攜帶的穿戴式疫苗卡ImmunaBand才問世不久就大受歡迎，因為只要帶了它，一掃QR code就能告知店家你已經完成接種，而且有密碼保護機制，不必擔心遺失、毀損或被偷。傳統的疫苗卡一旦被偷，個資就會全都露，因為上面登載了持有人的所有資料。

德州奧斯汀KXAN報導，ImmunaBand是由科羅拉多州的內科醫生班頓（Tashof Bernton）所研發，每個19.99元，但是所得將捐給新冠相關的非營利組織，本周內就會匯出第一批款項給Americares與Direct Relief。

班頓接受訪問時說明，ImmunaBand的腕帶是由矽膠製成，上面嵌入印有QR code的銘牌。購買者訂購後，他們就會發出確認電郵，購買者依照指示上傳疫苗卡影本後，可以選擇只要QR code或是QR code加姓名，然後他們在製作完成後就會將ImmunaBand寄到府上。

個資的正確度如何？班頓說，工作人員會核對每一個ImmunaBand的資料，確認無誤後才會銘刻。至於資料安全度，班頓說，店家掃描QR code之後，並不會直接顯示持有人的接種卡，而是要求輸入PIN碼，輸入正確才會顯示接種紀錄，如果輸入錯誤當然就會被系統拒絕，所以就算ImmunaBand被偷，歹徒也無法得知持有人的個資。

班頓還向媒體出示一張照片，顯示 ImmunaBand持有者，如何通過免疫檢查，順利進入NBA尼克隊主場麥迪遜廣場花園。他說，戴不戴ImmunaBand完全取決於個人，當然可以不要，但是戴了能讓他人安心，因為周圍的人一看就知道誰接種過。

ImmunaBand的概念其實有點類似疫苗護照（vaccine passport），因為配戴ImmunaBand的人，很快就能證明自己已經完成接種。

民眾使用穿戴式疫苗卡順利進入NBA尼克隊主場麥迪遜廣場花園。（班頓醫生提供／KX...
民眾使用穿戴式疫苗卡順利進入NBA尼克隊主場麥迪遜廣場花園。（班頓醫生提供／KXAN）

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