我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

美國新冠病例 小孩高占22%

編譯組╱綜合報導
是否讓自己的小孩接種疫苗，家長的看法仍然很分歧。（Getty Images）
是否讓自己的小孩接種疫苗，家長的看法仍然很分歧。（Getty Images）

愈來愈多民眾接種新冠疫苗，全國新冠病毒感染率大幅降低，聖他克拉拉縣也不例外。聖荷西橡木公園(Live Oak Park)上周五黃昏時刻人來人往，有的全家出遊，有的遛狗，恢復往日周末假期前氣氛。然而雖然疫情整體好轉，但孩童的新冠感染率仍持續不變，且在最新感染者中占比提高。

許多在橡木公園散心的民眾說，他們都已經至少接種了一次疫苗，可是一提到孩童，他們的意見就不見得完全一致。有些民眾說，即使政府宣布孩童可以接種疫苗，他們尚未決定是否讓孩童馬上接種。

聖荷西居民川恩(Trang Trung)說，孩童接種疫苗應該很安全，每個人都應接種疫苗。可是另一位在公園散心的聖荷西居民史提夫．李(Steve Lee)則有點遲疑。他說，還沒有決定，可能會帶孩童接種疫苗吧！

據報導，聯邦政府預定下周宣布有關12歲到15歲年輕人接種瑞輝(Pfizer)疫苗的最後決定。目前美國新冠感染病例中，孩童高占22%，但孩童只占新冠肺炎住院率的1.2%至3.1%。

史丹福兒童醫院小兒科傳染病專家葛雷絲．李醫師(Dr. Grace Lee)說，接種疫苗給予民眾強大的保護作用。疫苗的保護作用，遠高於其他防疫措施如戴口罩、社交隔離等。

葛雷絲說，灣區成人接種率高，這同時給予孩童很大的保障。她說，她期待她的孩童能早日接種。她的孩童也很期待。葛雷絲表示，孩童期待接種疫苗可能是一年多來居家隔離太寂寞了，他們期待早日與友人相聚，參加各種聚會活動。

疫苗 聖荷西 美國

上一則

好康報您知

下一則

南巴沙迪那待售屋 遭斷電破窗偷電視

延伸閱讀

信息科技產業熱門 華府AI崗位增長全美居冠、維州排第三

信息科技產業熱門 華府AI崗位增長全美居冠、維州排第三
紐森解決遊民問題 加州大城市聯盟支持

紐森解決遊民問題 加州大城市聯盟支持
隊醫性行為不端指控 聖荷西州大學術參議會通過

隊醫性行為不端指控 聖荷西州大學術參議會通過
今年第16宗…聖荷西又傳槍響 1死2傷

今年第16宗…聖荷西又傳槍響 1死2傷

聖荷西PATH幫遊民安家 街友流淚分享經歷

聖荷西PATH幫遊民安家 街友流淚分享經歷
聖荷西中心藥房與舊金山金門藥房疫苗注射服務

聖荷西中心藥房與舊金山金門藥房疫苗注射服務

熱門新聞

疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體