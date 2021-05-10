我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

洛市所有疫苗站今起無需預約 下班後也可打

記者李雪╱綜合報導
洛市所有疫苗站將全面開放無需預約。（洛杉磯縣衛生局提供）
洛市所有疫苗站將全面開放無需預約。（洛杉磯縣衛生局提供）

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）宣布，從10日（周一）開始，洛市將在其所有市府營運的疫苗站，提供免預約的新冠疫苗接種，另開設兩家新的夜間診所，擴大疫苗的接種範圍。

洛市準備連續第二周接種高達25萬多劑疫苗。市府上周將施打時間增加到一周六天，並開始在一些步行和移動地點提供免預約施打。本周洛杉磯將在周一至周六繼續運營其固定疫苗站，並將在其所有得來速（drive-through）地點添加免預約選項，這些地點包括Crenshaw Christian、Hansen Dam和道奇球場。民眾可在市府官網上尋找距離最近的疫苗站，網址為coronavirus.lacity.org/GetVaccinated。

此外，洛市還在上午8時至下午8時，在皮爾斯學院（Pierce College）和洛杉磯西南學院（L.A. Southwest College）開設大規模疫苗注鄉射站。上周洛市開放了第一家夜間疫苗注射站後，下午2時之後來打的人，其中62%都是打第一劑，因此市府在洛杉磯南部的Green Meadows Recreation Center，將設置第三家夜間流動疫苗站，從上午9時至晚9時開放，特別提供給白天要工作的上班族。

疫苗 洛杉磯 道奇

上一則

洛縣疫情降溫 亞裔又是模範生

下一則

洛縣電子版接種證明 非疫苗護照 不能使用在電子掃描

延伸閱讀

重返辦公室？企業考慮要求員工打疫苗

重返辦公室？企業考慮要求員工打疫苗
洛縣電子版疫苗証 無法做為疫苗護照使用

洛縣電子版疫苗証 無法做為疫苗護照使用
每日接種人數下降 聖縣加開疫苗站

每日接種人數下降 聖縣加開疫苗站
洛市移動診所 已接種超過10萬劑疫苗

洛市移動診所 已接種超過10萬劑疫苗
洛市移動診所 已接種超過10萬劑新冠疫苗

洛市移動診所 已接種超過10萬劑新冠疫苗
洛城市長賈西提傳任駐印度大使 曾為拜登總統之路出力

洛城市長賈西提傳任駐印度大使 曾為拜登總統之路出力

熱門新聞

爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣