洛縣電子版接種證明 非疫苗護照 不能使用在電子掃描

Healthvana給民眾提供電子紀錄用來證明接種過疫苗。（網路圖片）

在洛杉磯 縣接種疫苗 的民眾，目前可獲得新冠疫苗的電子版紀錄證明，並下載到蘋果 手機中。不過負責該平台的公司表示，該電子紀錄可以用來證明接種過疫苗，但並不是可用來電子掃描的「疫苗護照」。

據KTLA電視台報導，負責該平台的健康門戶網站Healthvana指出，這一電子紀錄，已發送給洛縣200多萬民眾，該網站也向一些民眾發送其新冠病毒測試結果。

在注射疫苗後，Healthvana會發送短信和電子郵件，內有疫苗紀錄的鏈接。鏈接的頁面提示用戶輸入其姓名和生日，然後點擊就可將電子版紀錄，添加到他們的蘋果錢包應用（Apple wallets）中，就像購買飛機票或音樂會門票一樣。

紀錄中列出姓名、接種的疫苗類型、每次接種的日期，並包括洛杉磯縣的印章和二維碼。

但若是掃描二維碼，則會轉到Healthvana網站上的靜態信息頁面，而非持有人的個人紀錄頁面。因此無法通過掃碼來驗證疫苗接種證明，不能達到紐約的Excelsior Pass應用程序的那種效果。

Healthvana首席執行官Ramin Bastani表示，他們不認為這是疫苗護照，而是將其視為受HIPAA保護的病歷。不過他也表示如果有需要，也可以將該證明展示給任何人看。