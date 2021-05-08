疫情讓少數族裔更弱勢 專家籲正視

7日兩名社會學和社區發展專家討論疫情過後，如何縮小低收入少數族裔與美國其他人口之間的差距。（Zoom截圖）

疫情 過後，南加社區是否能真正恢復？美國接種疫苗 能夠達到多數人免疫，但是許多社區因健保及教育程度的差距、可負擔住房的供應不足、種族歧視、警察暴力、及失去工作等的狀況，從而導致情勢惡化。少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）7日邀請兩名社會學和社區發展專家討論，疫情過後如何縮小低收入 少數族裔及美國其他族裔的差距，以及採取那些必要措施。

社會學和美國研究與種族學傑出學者，南加大公民社會與社會變革教授Manuel Pastor表示，病毒的傳播導致社會問題加劇且突出，包括失業率上升和遊民數量增加，對一些人造成身心健康及財務負擔加劇等。這些都需要積極去面對和解決的問題。尤其是對如西裔等少數族裔來說，疫情的衝擊更大。

Pastor說，政府分配疫苗一定要兼顧公平原則，讓低收入的少數族裔社區得到疫苗。同時疫情好轉後，餐廳開放擠滿了人，看起來好像一切都恢復正常，但不要忘記那些低收入人群中有人失去了工作，收入減少。他們需要幫助，尤其是那些家庭，希望政府能關注這些人的困境，推出切實幫助他們的援助手段。

南洛杉磯地區社區聯盟（Community Coalition in South Los Angeles）發展副總裁Leslie Johnson表示，真正的疫情是種族問題，新冠疫情引發的社會變化才是最嚴重的問題，需要從根本上去解決。尤其是疫情對洛杉磯南部地區的民眾衝擊巨大，疫情導致當地民眾失去工作，生活每況愈下。

Johnson說，這裡的少數族裔不僅需要PPE個人防疫物品的資助和幫助，且還需要各種財務的支持，包括社會組織的經濟援助、租金援助、技術援助如Wi-Fi網絡等。希望南加諸如女性平權、年輕人就業等地方非營利組織能伸出援手，同時這裡也需要接種更多的疫苗控制病毒，經濟才能重啟和好轉。