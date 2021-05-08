洛縣老人日間中心重啟 華人搶頭香

波莫那嘉華永康老人日間中心7日重開大門，數十位長輩歡聚一堂，老友相見分外歡喜。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣疫情 進入黃色階段，老人日間中心在歷經超過一年的關閉後從本周末開始重新開放，華人捷足先登。

聖蓋博谷東區最大的波莫那嘉華永康老人日間中心在關閉14個月之後，7日第一次重開大門，數十位長輩歡聚一堂，老友相見分外歡喜，分享過去一年非常時期的生活故事。日間中心當天特別為長輩們準備了音樂、歌舞、午餐便當和母親節禮物，現場不少長輩拍掌合唱，一些長輩甚至激動得翩翩起舞。

洛杉磯縣疫情進入黃色階段，老人日間中心在關閉超過一年後，本周開始重新開放，華人捷足先登。（記者楊青／攝影）

不少長輩熱望走出家門與同輩朋友們相聚，不少老人表示，過去一年面臨三大挑戰，一是看病難，因爲很多醫生都是用視頻看病，老年人很不習慣；第二是居家空間小，和家人關係變得緊張；三是心理壓力難以疏解。老人日間中心重新開門，讓他們的世界一下子變大很多。

中心負責人包偉華表示，事實上工作人員去年4月就回到崗位，所有人都全職上班，雖然長輩們沒有回來，員工們每天都會長輩們準備餐點和送餐，給170位長輩打電話，瞭解他們的要求和病痛，幫助長輩聯絡看診等等。因爲長時間居家，不少長輩經歷了心理壓力的艱難調適，經常有長輩來電話抱怨沒有人陪伴，太過孤單，或者抱怨和家人吵架，也有老人來電求助電腦操作等等。因此，社工們不但要安慰長輩，還要幫忙聯絡診所和醫生，協調家人和長輩的關係等等，工作量比疫情之前的面對面更多、難度也更高。

包偉華表示，加州 日間保健中心委員會從下周一開始，正式開放各地日間保健中心活動，但規定只能開放疫情之前的一半人數進場，而且要做好足夠的防疫措施。所有的日間中心重啓都要經過申請並獲得批准。他表示，中心有170位左右長者，疫情之前每天來參加活動的100多人，按政府目前規定，可以預見的未來每天可以接收50人左右，有意願的長輩們需事先登記，以便讓中心提前安排。

日間中心關閉一年多，長輩們7日重新歡聚一堂。（記者楊青／攝影）

與疫情之前比較，重新開放的老人日間中心，消毒衛生加强了，要求每一位長輩都戴口罩 ，保持距離，比如之前一張桌子可以坐七人，現在最多四人；中心設立了多個消毒台，方便行動不便的長輩們順手清潔。在重啓日間活動後，中心仍繼續保持zoom和Line上的課程，方便繼續留在家中的長輩，包括如何使用手機、英文課、合唱、戲曲、手工藝、瑜伽等等。