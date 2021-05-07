防疫喜訊 洛瑪琳達醫院首度新冠零住院

洛瑪琳達醫院的新冠病房首度清空。（KTLA）

聖伯納汀縣洛瑪琳達醫院（Loma Linda Hospital）5月5日喜迎歷史時刻，該院自從2020年3月新冠疫情 爆發後，當天首度將新冠病房清空，最後一名新冠患者終於出院。

洛瑪琳達醫院的醫療長卡頓（Adrian Cotton）說，他們都知道新冠住院人數正在減少，但先前數周，他們還是有五至十位住院病人，真的沒想過會迎來「零住院」的一天，因此5月5日對他們意義特別。

洛瑪琳達醫院算是疫情一開始就做好準備的醫院之一，他們在2020年6月曾經一度每天治療80位病患，但到了去年11月至2021年2月的高峰，他們每天的新冠病患一度高達217人。

此外，雖然新冠患者減少，但其他重症患者仍多，全縣60%的病床仍有人使用。洛瑪琳達醫院也依然有許多其他病人，但卡頓慶幸地說，至少大家不必再提心吊膽、全副武裝地照顧每個病人了。

不過，整個聖伯納汀縣目前仍然每天新增65個確診病例，估計有1000多人受到感染，嚴重到必須住院的還是有80多人。因此，卡頓說，雖然目前新冠案例是零住院，但誰知道那天又會出現，因此他們的防護裝備還在，只是暫時不用而已。