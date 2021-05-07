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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

洛縣疫情提前轉黃 南加第一 衛生局長讚大家努力配合防疫

記者謝雨珊╱綜合報導
洛杉磯縣5日晉升疫情最輕微的黃色級別，成為南加州六縣中第一個進入黃色級的縣域。（本報檔案照）
洛杉磯縣5日晉升疫情最輕微的黃色級別，成為南加州六縣中第一個進入黃色級的縣域。（本報檔案照）

洛杉磯縣6日正式晉升疫情最輕微的黃色級別，成為南加州六縣中第一個進入黃色級的縣域。洛縣在最糟的時期，每日有幾千人甚至破萬人確診，醫院幾乎無法應付大量的患者湧入。如今加州的病案率全國最低，洛縣擁有加州近四分之一人口，也在不久前連續兩天出現零死亡紀錄。洛縣為何能在抗疫上一枝獨秀？

不少人認為，這不僅歸功於洛縣公共衛生局謹慎抗疫的態度，洛縣衛生局局長費若也讚揚，洛縣居民及商家這一年來的配合及努力，才讓洛縣在抗疫上有好的進展。此外，冬季疫情嚴重惡化，造成當時許多民眾確診，不過染疫後身上帶有抗體，再加上疫苗擴大施打，也是洛縣疫情趨緩的部分原因。

費若強調，染疫後確實有抗體，但是抗體在體內維持不久，呼籲曾確診過的民眾，最好還是去打疫苗，以保護好自己及他人的身體健康安全。

根據衛生局最新數據，洛縣6日新增414例確診、19人死亡、387人染疫住院，洛縣疫情維持穩定。截至5月2日，洛縣有超過809萬6752人接種新冠疫苗，其中501萬3679人接種第一劑疫苗、308萬3073人打了第二劑疫苗。整體來說，洛縣已有39%的人口完成疫苗接種，其中三分之二為65歲以上長者、三分之一為16歲至64歲間的人士。

洛縣 疫苗 疫情

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