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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

市面上3疫苗 對南非變種病毒保護效用低

記者謝雨珊╱綜合報導
莫德納（Moderna）藥廠指出，施打第三劑疫苗，對抗南非變種病毒的保護作用將有所提高。（本報檔案照）
莫德納（Moderna）藥廠指出，施打第三劑疫苗，對抗南非變種病毒的保護作用將有所提高。（本報檔案照）

近幾個月的研究發現，目前美國市面上的三種疫苗，和馬上要在美國獲得核准使用的第四種疫苗，對南非變種病毒的保護作用較低。

登在英國醫學雜誌的一項研究報告顯示，輝瑞（Pfizer）疫苗對抵抗傳播力極強的英國變種病毒（B.1.1.7）、南非變種病毒（B.1.351）確實有保護效用。不過研究發現，輝瑞抵抗英國變種病毒的效用接近90%，但對南非變種病毒的效用則明顯降為75%。

針對莫德納（Moderna）疫苗的參與者，研究指出打完兩劑後的六至八周後，發現參與者對抗新冠病毒的抗體，對抗病毒的效用高，但是面對南非變種病毒，保護作用降低了近一半。莫德納藥廠5日對此回應表示，施打第三劑疫苗，對抗南非變種病毒的保護作用將提高許多。

至於嬌生（Johnson & Johnson ）疫苗，研究顯示嬌生在美國的保護作用高達72%，但在南非的保護效用下降至64%。

至於可望近期在美國獲核准，由美國藥廠製造的Novavax疫苗，在英國的保護效用高達89%，在南非的保護效用卻只有49%。

根據華盛頓郵報（The Washington Post)，有專家指出，只有接種第一劑的民眾抵抗英國變種病毒的效用只有30%，抵抗南非變種病毒的效用更降至17%。馬里蘭大學（University of Maryland）醫學科系的疫苗發展中心主任Kathleen Neuzil表示，這項統計完全呈現了完成施打第二劑的重要性。

變種病毒 疫苗 南非

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