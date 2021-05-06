內陸兩縣 仍保持橙色等級

內陸兩縣聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）和河濱縣（Riverside）將保持橙色等級。（美聯社）

南加州 內陸兩縣聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）和河濱縣（Riverside）疫情持續改善，但兩縣尚未達到黃色等級標準，仍保持橙色等級。

根據加州政府規定，一個縣想要進入更寬鬆的黃色等級，也是加州重啟的限制最輕等級，必須滿足三個條件，分別是整體檢測陽性率（Positivity）低於2%，縣不同族裔的健康平等率（Health Equity Quartile rate）低於2.2%，每10萬居民確診案例低於2.0例。

聖伯納汀諾縣5日新增69例確診病例，新增15死亡病例。目前該縣已經達到黃色等級的兩個標準，但每10萬居民確診病例尚未達標。截至4日，該縣每10萬居民確診病例為3.0。

河濱縣5日新增95例新冠肺炎確診病例，新增兩例死亡病例。目前累積有29萬8872確診病例，累積4576死亡病例。該縣目前也有一項標準尚未達標，即每10萬居民增加的確診案例一項，截至5日為3.4例，高於州政府的2.0例標準。因此將維持橙色等級，尚不能進入黃色等級。

然而河濱縣近兩周的新冠數據在不斷改善。每10萬居民新增的確診案例由上周的3.9例降為3.4例。如果該數字平穩下降，則達到黃色等級標準指日可待。

黃色階段意味著更寬鬆的經濟活動，包括健身 房，棋牌室，酒坊的客容量可以從25%提升至50%，酒吧室內客容量可達25%。體育場可以從33%提升至67%，遊樂園可以從25%提升至35%。

目前加州有七個縣進入黃色等級，洛杉磯縣為南加 州唯一進入黃色等級的縣。