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疫情衝擊 加州中小學生註冊減少16萬人

記者丁曙／綜合報導
疫情衝擊加州中小學教育，學生入學人數顯著減少。（Pasadena學區提供）
疫情衝擊加州中小學教育，學生入學人數顯著減少。（Pasadena學區提供）

加州教育廳（CDE）近日公布2020-21學年K-12公立學校招生數據，註冊人數從上學年616萬3001人，下降至600萬2523人，一年減少16萬多人；其中白人下降0.7%，亞裔略升0.2%占學生總數9.5%，西裔略升0.4%占總數55.3%。

自去年3月疫情爆發以來，加州公共教育各方面遭受嚴重衝擊，入學註冊人數急劇下降。教育廳努力與學區和學校合作，深入了解註冊人數下降的各種原因，同時幫助學區在未來數月內，加強學生和家庭參與策略 。

加州公校整體入學率，從2019-2020年的616萬3001人，下降至2020-2021年的600萬2523人，減少了16萬多名學生。細分加州四大族裔的入學率，非洲裔下降0.1%（5.3%至5.2%），亞裔增加0.2%（9.3%至9.5%），西裔增加0.4%（54.9%至55.3%），白人減少0.7%（22.4%至21.7%）。

2020-2021年的數據還顯示，全州入學率，特別是從幼兒園至六年級，在招生數據中降幅最大。但5年級、9年級、11年級和12年級的入學人數比上一年增加。

加州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）表示，註冊人數下降令人擔憂，尤其低年級學生。儘管有很多理由相信，入學情況會隨著疫情改善而反彈，可以使更多學校重返面對面教學模式。但還必須幫助學校尋找機會，與那些在大流行期間為學生尋求新選擇的家庭交流，或需要更多資源和支持才能與學校建立聯繫並取得成功。

本學年初，加州教育廳新設立了一個家庭參與規劃室，為學校提供指導和直接支持，因為他們可以確定和設計外展策略，以與可能在大流行期間遇到障礙的學生和家庭重新接觸。

教育廳還幫助學校了解，如何將增加的學校經費和資源用於建立聯繫，設計學習加速策略，以及在學生返回校園時加強學術和心理健康計劃。

專家進一步指出，自2014-15年以來，全州公校的入學人數一直呈下降趨勢，這與加州人口大幅減少有關。原因包括：人口生育率降低，加州遷出人口長期多於遷入人口，以及海外移民人口減少，尤其是亞洲移民大幅降低。

加州 教育總監 招生

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