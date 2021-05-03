洛縣疫情放緩 本周或降至黃色級別

洛縣公衛局局長費若。（官網截圖）

洛杉磯縣5月2日新增COVID-19感染者313例，無新增死亡案例。洛縣 公衛局官員表示，統計數量較低與周末報告遲滯有關。公衛局局長費若（Barbara Ferrer）再次督促民眾接種疫苗 ，同時強調繼續遵守避疫措施，避免新冠肺炎病毒重新傳播。

據州府統計，洛縣新冠住院病人自1日的410例，降至2日的390例，其中87例在加護病房，較比前一天多了一例。2日疫情 數字顯示，洛縣疫情感染總數至123萬3700餘例，死亡超過2萬3900例。1日洛縣檢測感染陽性比例為疫情爆發以來最低，為0.6%。

公衛局長費若一再強調接種疫苗的重要性，避免新冠肺炎病毒再度社區傳播。她表示，現在縣域居民接種疫苗比以往更加便利快捷，鼓勵還在等待接種疫苗的民眾，無論何地要充分利用各種機會盡快施打。她認為在未接種疫苗的人群中，新冠肺炎病毒感染傳播仍有很大危險性。

據公衛局資訊，1日統計數字表明，在遊民人群COVID-19感染者數量持續下降，自2020年12月下旬的最高峰每周684例，下降到上一周的59例。

她說，洛縣若在本周二疫情更新主要數據表現符合州府要求，洛縣或可進入州府規定安全經濟藍圖疫情四個級別的更加寬鬆的黃色級。費若表示，一旦洛縣達到州府標準，本周三將推出衛生更寬鬆限制措施，並於6日（周四）生效。