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每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

橙縣免預約 可直接到疫苗中心打針

本報記者／橙縣報導
位於迪士尼的疫苗接種點。（橙縣衛生局推特）
位於迪士尼的疫苗接種點。（橙縣衛生局推特）

除了已經事先預約者，橙縣居民若臨時想接種新冠疫苗，可直接前往三個大型疫苗接種中心排隊打針。這三個疫苗接種中心是安那罕迪士尼、阿里沙維埃荷（Aliso Viejo）的創價大學（Soka University），以及柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的橙縣市集（Orange County Fairgrounds）。

橙縣公衛局局長周昭龍（Clayton Chau）表示，由於打嬌生疫苗出現血栓的情形算是罕見，在聯邦政府的敦促下，橙縣周日恢復施打嬌生疫苗。他相信嬌生疫苗是安全和有效的，同時發展成血栓的可能性是罕見的。

橙縣居民若想接種，可安裝縣衛生局的App，網址https://othena.com/，然後就能收到預約通知。或可詢問自己的家醫或是住家附近的藥局，了解對方有無提供打新冠疫苗的服務。另也可上官網 vaccines.gov，打進自己住家的郵遞區域，了解住家25哩內有那些地方有疫苗可以打。

橙縣目前仍處在加州第三級的橙色等級階段，橙級意味著迎來更多商家重啟，放寬更多限制。根據加州公共衛生局每周二公布的數字，橙縣目前是每10萬人有2.6人確診，一周前這個數字是2.8人。但若想邁進代表最輕級疫情的黃色，每10萬人必須只能有不到2人確診。

橙縣公衛生局臨時設立的疫苗中心，未來幾天的開放時間表，可查詢橙縣公衛局官網：

https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-resources

疫苗 橙縣 嬌生

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