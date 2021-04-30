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注射疫苗免預約 洛縣允許隨到隨打

記者楊青／綜合報導
針對新冠疫苗注射預約人數近期下滑將近50％，公共衛生局從29日開始，在洛杉磯縣設立八個注射站，接待不用預約的民眾隨到隨打。（洛縣公衛局）
針對新冠疫苗注射預約人數近期下滑將近50％，公共衛生局從29日開始，在洛杉磯縣設立八個注射站，接待不用預約的民眾隨到隨打。（洛縣公衛局）

洛杉磯縣新冠疫苗注射預約近期下滑近50％，洛杉磯縣公共衛生局感到震驚和擔憂。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）周四在新聞發布會上表示，各地報告顯示，在過去一周，洛縣疫苗接種人數大大減少。很多地區的疫苗接種站第一次出現供過於求的情況，洛縣也是第一次出現過去七天之內疫苗平均施打量沒有達到其當天供應量的95％。

這一情況出現正促使衛生局和疫苗注射站改變做法，允許民眾隨到隨打，無需預約，也因此從29日開始，洛杉磯縣在各地設立八個注射站，每周兩天至四天接待不用預約的民眾打疫苗，至少四個注射站每周七天接待民眾隨到隨打，希望方便更多人打疫苗。不用預約的疫苗施打站，未來可能進一步擴展到購物中心學校或教堂，最大程度方便大家。

洛縣29日公布的最新報告顯示，洛縣新增死亡42人，新增感染416例，住院人數420人，其中98人在加護病房。洛縣疫情本周可望進入黃色階梯，室内及戶外商業活動進一步開放，室内商業容量也從之前的25%增加到50%，戶外大型活動從33%增加到67%，博物館公園等從25％增加到35％。公衛局表示，疫苗施打進一步推進，是保證進一步開放安全的關鍵。

到目前爲止，洛縣已接種720萬劑以上的疫苗，超過45％的洛縣居民已部分接種了疫苗，260萬即超過30％的居民已經完全接種了疫苗。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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