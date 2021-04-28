疫情心理健康 專題報導／《詢醫篇》求助心裡醫師 身邊人異狀莫輕忽

華人易輕視心理健康問題，免費諮詢機構可用。（unsplash.com）

疫情影響心理健康不容忽視，但華人 極少去看心理醫生，原因之一是文化背景，很多華人不願承認自己有心理疾病。

洛縣東聖蓋博谷心理健康診所主管鄭佳琪說：「華人看心理醫生，通常情況已經很嚴重，甚至有了自殺傾向才去看心理醫生，也不敢和家人朋友講。」

但在美國 ，看心理醫生非常普遍。 「美國人找心理醫生，是想更了解自己，想找人聊天，宣洩情緒，釋放壓力，都會找心理醫生，這是成長的一個過程。」

鄭佳琪提醒，如果發現身邊的人有自殺念頭，一定要聯繫專業心理諮詢師，讓醫生找出癥結所在。 「有人說要自殺，身邊人以為只是隨便講講，不會自殺，這種觀點是錯誤的，以為他們只是需要關注，其實不然。」

鄭佳琪說，人的一生都會有些時刻感覺對生活無望，不想面對明天，這些負面情緒很正常。不是嚴重的精神疾病，只是想法卡住了轉不過彎，如果有人開導就可以很快解決。 「懂得求助是一種堅強的行為，表示了解自己需要什麼，尋找合適資源，以正面態度照顧自己。」美國有眾多免費心理疾病治療資源，華人可善加利用。

洛杉磯心理健康署網站，http://dmh.lacounty.gov/covid-19-information。 24小時免費心理健康專線：800-854-7771，提供中文服務。疫情期間，免費給洛杉磯居民使用的冥想應用程式headspace, 可在網站上使用或下載到手機。

專門給加州居民提供的24 小時心理專線：855-845-7415，網址為https://www.mentalhealthsf.org/peer-run-warmline/。

美國24 小時自殺預防專線：800-273-8255。如果有自殘自殺念頭，或是情緒太低落，有免費的危機處理簡訊服務：傳LA到741741，有專業的心理諮詢師服務，網站為https://www.crisistextline.org/。

華人區的東聖蓋博谷心理健康診所，電話626-430-2900，以及亞凱迪亞心理健康診所，電話626-254-1400，這兩家診所對於無醫療保險或合法身分及低收入 人群，可以免費或低收費提供心理諮詢服務。