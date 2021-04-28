疫情心理健康 專題報導／ 居家避疫精神萎靡少社交 連刷牙洗臉都省了

洛縣東聖蓋博谷心理健康診所主管鄭佳琪，分析疫情心理健康問題。（鄭佳琪提供）

居家避疫一年之久，人們的工作、生活方式發生很大改變，長時間待在家中，有些人整天穿睡衣，甚至不刷牙洗臉，看似小事其實影響很大。

「這是不規律生活的體現。整天不換衣服不刷牙不洗臉，精神層面一直處於消極狀態中。」洛縣東聖蓋博谷心理健康診所主管鄭佳琪指出，長期居家導致大部分人心情壓抑，日夜顛倒生活不規律，出現各種嚴重的心理健康問題。

鄭佳琪說：「有些人完全不敢出門，一出門就覺得要傳染上新冠肺炎 ，甚至有人按門鈴都很緊張，每一分鐘都情緒緊繃。有些人一天洗手三四十次，出門回家後，馬上洗澡洗衣服洗很久。」

保持社交距離 很重要，但長期獨處缺少交流，帶來諸多心理健康問題，「緊張、不安、恐懼、焦慮、悲傷、沮喪、憤怒、麻木，這些負面情緒都有。」

每個年齡層次的人都有心理健康問題，而老人是其中受影響最大的群體之一。因為老人最容易感染新冠肺炎，為保護他們，家人朋友盡量避免接觸；同時老人的網絡社交少，缺乏交流渠道。 「老人會感覺自己被世界遺忘，沒人再需要他們，甚至會出現傷害自己的念頭，因為隔離時間太長，不是一兩個月，而是一年多。」

同時孩子也是受影響比較大的群體，鄭佳琪認為，孩子還沒有成熟，不知道世界到底發生什麼，他們只會困惑，「為什麼不能再看到朋友，為什麼需要整天待在家裡，整個世界改變了，生活沒有希望了，他們又不知道如何表達，可能會有自殺等極端行為發生。」

此外，對於患有憂鬱症等精神疾病的人來說，疫情 隔離更是讓他們雪上加霜，幾乎沒有任何人際交流，一個人孤獨面對諸多挑戰，導致病情惡化。

如今疫情漸緩，生活逐漸恢復正常，但鄭佳琪分析，後疫情時代心理問題可能更加凸顯。 「就像人緊繃時感覺不到累，但放鬆下來就覺得整個人虛脫了，因疫情積累下來的各種心理問題都會一一出現。」