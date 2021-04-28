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疫情心理健康 專題報導／《應對篇》少看負面新聞 作息規律不忘紓壓

記者邵敏／洛杉磯報導
如何面對疫情期間的心理問題：少看負面新聞。（unsplash.com）
如何面對疫情期間的心理問題：少看負面新聞。（unsplash.com）

世界因新冠疫情發生翻天覆地的改變，人們的心理健康也出現各種不容忽視的問題，該如何正確面對，將負面影響降到最低？

「少看負面新聞，每天控制看新聞時間。」洛縣東聖蓋博谷心理健康診所主管鄭佳琪說，「保持消息靈通是好事，但一整天都在接受負面新聞就會帶來負面情緒，會不自覺煩躁不安。一定要限制看新聞的次數和時間，不要長時間被負面消息影響。」

很多人喜歡睡前看新聞，這會導致睡眠不好，吃飯時看新聞，會導致消化不良。鄭佳琪認為，如果要看新聞就要看權威媒體，不要看網上未被證實的消息，負面虛假消息會造成人心惶惶。

此外，對於因疫情出現的心理問題，鄭佳琪提出三點建議。首先要學會察覺心理健康問題。 「精神很難集中，難做出決定，食慾改變，對生活不感興趣，失眠噩夢，皮膚起疹，這些都是心理健康問題的表現。」

孩子突然哭鬧煩躁不聽話，這也是心理問題需要發洩。 「察覺很重要。只有察覺到問題才能解決它，要經常注意身邊的人由於壓力帶來的心理健康困擾。」

其次要保持規律的生活作息，三餐正常睡眠充足，每天要找時間放鬆自己，做喜歡的事，經常深呼吸冥想。 「不能整天都在電腦電視面前，出去呼吸新鮮空氣對身體幫助很大。」

第三，尋找固定時間與家人朋友保持電話聯繫，這是排解壓力非常有效的途徑，可以減少疏離感和孤獨感。 「或者多跟鄰居、社區聯繫，保持社交狀態，參加有意義的活動。」

疫情 失眠 洛縣

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