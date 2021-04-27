我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

已接種美國人 今夏可訪問歐盟國家

記者張宏╱綜合報導
已接受新冠疫苗的美國人預計今年夏天可訪問歐盟國家。（檔案圖）
已接受新冠疫苗的美國人預計今年夏天可訪問歐盟國家。（檔案圖）

據NBC新聞報導，已接受新冠疫苗美國人，今年夏天可訪問歐盟國家。歐盟執委會(European Commission)主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，使用歐洲藥品管理局（EMA）批准的疫苗進行接種，可讓人們自由行動和前往歐盟旅行。該機構已批准莫德納、輝瑞和嬌生等三種疫苗。

馮德萊恩表示，歐盟所有27個成員國將無條件接受已接種EMA批准疫苗的人。但美國駐歐盟的發言人對此事拒絕置評。

何時開放歐盟國旅行的時間表尚不清楚，屆時將要求旅行者提供數位版本疫苗接種證書，作為免疫證明。

美國國土安全部部長Alejandro N. Mayorkas在一次線上會議，與歐盟司法專員Didier Reynders進行交談，討論了旅行問題。

馮德萊恩表示，旅行也取決於這兩個地區的疫情發展狀況，美國似乎在集體免疫方面步入正軌。

根據歐盟的調查報告，2016年有2500萬名美國遊客在歐洲度過7400萬個晚上，超過歐盟以外的任何其他國家。歐盟去年3月對大多數外國人實行旅行限制，且在去年7月重新開放邊界時，未能允許來自美國的旅行者入境。

歐盟 美國 疫苗

上一則

橙縣父子在家遇刺 疑遭鎖定目標

下一則

OMEGA歐米茄新錶款 助力東京奧運

延伸閱讀

歐盟準備巨額補貼 向英特爾和台積電招手

歐盟準備巨額補貼 向英特爾和台積電招手
助他國抗疫 美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗

助他國抗疫 美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗
歐盟內部報告抨擊中國轉向獨裁 籲關注台海情勢

歐盟內部報告抨擊中國轉向獨裁 籲關注台海情勢
歐盟控告AZ疫苗交貨不足 阿斯特捷利康喊冤

歐盟控告AZ疫苗交貨不足 阿斯特捷利康喊冤
已接受新冠疫苗的美國人今夏可訪問歐盟國家

已接受新冠疫苗的美國人今夏可訪問歐盟國家
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

熱門新聞

郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
物價會繼續上漲。（Pexels）

世説新聞／物價瘋漲 未來更貴 專家竟說會漲到這時

2021-04-21 12:53
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

2021-04-24 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車