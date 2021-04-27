已接種美國人 今夏可訪問歐盟國家

已接受新冠疫苗的美國人預計今年夏天可訪問歐盟國家。（檔案圖）

據NBC新聞報導，已接受新冠疫苗 的美國 人，今年夏天可訪問歐盟 國家。歐盟執委會(European Commission)主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，使用歐洲藥品管理局（EMA）批准的疫苗進行接種，可讓人們自由行動和前往歐盟旅行。該機構已批准莫德納、輝瑞和嬌生等三種疫苗。

馮德萊恩表示，歐盟所有27個成員國將無條件接受已接種EMA批准疫苗的人。但美國駐歐盟的發言人對此事拒絕置評。

何時開放歐盟國旅行的時間表尚不清楚，屆時將要求旅行者提供數位版本疫苗接種證書，作為免疫證明。

美國國土安全部部長Alejandro N. Mayorkas在一次線上會議，與歐盟司法專員Didier Reynders進行交談，討論了旅行問題。

馮德萊恩表示，旅行也取決於這兩個地區的疫情發展狀況，美國似乎在集體免疫方面步入正軌。

根據歐盟的調查報告，2016年有2500萬名美國遊客在歐洲度過7400萬個晚上，超過歐盟以外的任何其他國家。歐盟去年3月對大多數外國人實行旅行限制，且在去年7月重新開放邊界時，未能允許來自美國的旅行者入境。