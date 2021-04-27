洛杉磯番禺同鄉會 贈僑團20萬口罩

洛杉磯番禺同鄉會將20萬個口罩轉贈給各僑團。左起：李金生、沈鈞海、黃兆棟、李健民、黃瑞好。（主辦單位提供）

洛杉磯 番禺同鄉會（又稱昌後堂）近日將20萬個口罩，贈給洛杉磯地區50多個團體組織。羅省中華會館和各僑團感謝此一善舉。

洛杉磯番禺同鄉會日前獲廣東省番禺鄉親免費送來KN95及普通口罩20萬片。該會理事長沈鈞海表示，廣東省番禺鄉親關心洛杉磯僑胞的健康，希望該會協助將口罩轉送給洛杉磯各僑團組織。

沈鈞海表示，經過聯繫及安排，口罩已經悉數送贈給50多個團體，包括洛杉磯番禺同鄉會、羅省中華會館暨轄下27個僑團、全美華人 福利總會羅省縣區支會、美國 澳門總商會、美國越南總商會、羅省天使公寓華人聯誼會、華裔殘障者家長協會、南加州八和會館、東方曲藝社、華埠服務中心、蒙市聖湯瑪斯天主堂小學、Montebello Senior Center (Beverly Towers)、Kimberly N. Yrigoyen Social Vocational Service Inc. 等。

羅省中華會館副主席李金生、李氏敦宗公所主席李健民、黃氏宗親會副主席黃兆棟及黃瑞好等僑領，代表中華會館暨所屬僑團前往番禺同鄉會接收口罩。李金生表示，感謝沈鈞海及廣東省番禺鄉親的善舉，他們儘快分發給相關會員。

沈鈞海表示盼望疫情早日消散，大家可以前往中國廣東省參加番禺同鄉懇親大會及世界廣府人懇親大會。