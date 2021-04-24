餐飲、場館業 聯邦補虧損

SBA區域負責人Ben Raju。（視頻截圖）

疫情 期間導致生意下滑、甚至破產重組 的餐飲業者，現在可以透過聯邦中小型企業管理局（SBA）的網站或是打電話方式，申請「餐飲業復興基金」(RRF)補償損失。經營場館的業者也有「「關閉場地運營補助金」(SVOG)可申請補助。

華興保險23日主辧線上講座，邀請SBA區域負責人Ben Raju和北美華人會計師協會會長張青為全美餐飲業業主，用中英文解析上述兩項補助金申請流程。

張青表示，聯邦中小型企業管理局17日公布286億元的餐飲業復興基金（Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF）申請表及項目細則，為符合資格的餐飲業主提供申請指引，且很快將開放申請。申請單位必須是仍營運中，不能是破產或永久關閉，但可以是破產有重組計畫或是短暫關閉。正在裝修還未營業也可申請、特許經營也可申請，在機場航廈餐廳也可申請，在酒店裡有一些餐廳，必須有獨立的稅務ID號碼也可申請。在其網站上有中文版14頁的3172表格，如果是外國人所擁有的餐廳，需要有ITIN稅號。

他說，這個基金最低是1000元補助，希望全美的餐飲企業都能趕上這班車，此基金項目不僅面向廣大餐飲業商家開放，且相比於之前的PPP資金放低申請門檻。申請者在2023年3月11日之前把這筆補助用掉就可以。商家如果因疫情導致2020年營業額比2019年有所下降，就可申請補助。

申請RRF基金先到先得，有興趣商家應趕快準備好申請資料，在SBA網站(https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund)申請，必須將完整準確的信息上傳，不能出錯，否則會影響申請結果。通常有14天處理日期，之後會把錢打入事先填寫的銀行賬戶信息，全部都是電子文檔完成。如果客人不想通過SBA網站申請，可打電話申請，有不同語言輔助，不過申請過程會比較慢。

申請有很多細節需要注意，其中一項要求是申請者如有五年歷史，收入應相當於過去五年的平均值。另外餐廳的運營日和登記日並不相同，如餐廳是2019年7月1日成立公司，但是2020年1月1日運營，那運營日（Operation Day）就是1月1日，不是登記成立日。

另外現在「關閉場地運營補助金」（Shuttered Venue Operators Grant，簡稱 SVOG）也可申請，該項目有162億元補助金，對於50人僱員以下的公司，可拿到2019年收入的45%，最多1000萬元。申請者包括現場活動場地的經營者博物館、電影院經營者，場館運營商等，但是，申請SVOG就不能申請RRF。