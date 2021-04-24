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餐飲、場館業 聯邦補虧損

記者張宏／洛杉磯報導
SBA區域負責人Ben Raju。（視頻截圖）
SBA區域負責人Ben Raju。（視頻截圖）

疫情期間導致生意下滑、甚至破產重組的餐飲業者，現在可以透過聯邦中小型企業管理局（SBA）的網站或是打電話方式，申請「餐飲業復興基金」(RRF)補償損失。經營場館的業者也有「「關閉場地運營補助金」(SVOG)可申請補助。

華興保險23日主辧線上講座，邀請SBA區域負責人Ben Raju和北美華人會計師協會會長張青為全美餐飲業業主，用中英文解析上述兩項補助金申請流程。

張青表示，聯邦中小型企業管理局17日公布286億元的餐飲業復興基金（Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF）申請表及項目細則，為符合資格的餐飲業主提供申請指引，且很快將開放申請。申請單位必須是仍營運中，不能是破產或永久關閉，但可以是破產有重組計畫或是短暫關閉。正在裝修還未營業也可申請、特許經營也可申請，在機場航廈餐廳也可申請，在酒店裡有一些餐廳，必須有獨立的稅務ID號碼也可申請。在其網站上有中文版14頁的3172表格，如果是外國人所擁有的餐廳，需要有ITIN稅號。

他說，這個基金最低是1000元補助，希望全美的餐飲企業都能趕上這班車，此基金項目不僅面向廣大餐飲業商家開放，且相比於之前的PPP資金放低申請門檻。申請者在2023年3月11日之前把這筆補助用掉就可以。商家如果因疫情導致2020年營業額比2019年有所下降，就可申請補助。

申請RRF基金先到先得，有興趣商家應趕快準備好申請資料，在SBA網站(https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund)申請，必須將完整準確的信息上傳，不能出錯，否則會影響申請結果。通常有14天處理日期，之後會把錢打入事先填寫的銀行賬戶信息，全部都是電子文檔完成。如果客人不想通過SBA網站申請，可打電話申請，有不同語言輔助，不過申請過程會比較慢。

申請有很多細節需要注意，其中一項要求是申請者如有五年歷史，收入應相當於過去五年的平均值。另外餐廳的運營日和登記日並不相同，如餐廳是2019年7月1日成立公司，但是2020年1月1日運營，那運營日（Operation Day）就是1月1日，不是登記成立日。

另外現在「關閉場地運營補助金」（Shuttered Venue Operators Grant，簡稱 SVOG）也可申請，該項目有162億元補助金，對於50人僱員以下的公司，可拿到2019年收入的45%，最多1000萬元。申請者包括現場活動場地的經營者博物館、電影院經營者，場館運營商等，但是，申請SVOG就不能申請RRF。

華興保險負責人張國興(右)23日主持線上講座。（視頻截圖）
華興保險負責人張國興(右)23日主持線上講座。（視頻截圖）
北美華人會計師協會會長張青為全美餐飲業業主解析聯邦中小型企業管理局（SBA）28...
北美華人會計師協會會長張青為全美餐飲業業主解析聯邦中小型企業管理局（SBA）286億餐飲業復興基金 （RRF）申請流程及注意事項。（視頻截圖）

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