洛縣疫情好轉 進黃色層級仍得等

隨著疫情趨緩，人們越來越享受室內就餐和外出。（記者張宏／攝影）

洛縣 疫情持續向好，民生餐飲娛樂旅遊開始復甦。洛杉磯縣每日新增新冠確診病例20日再次下降，為360例，但有33人死亡，數字仍然過高，目前尚無法轉移到加州經濟開放藍圖中限制最少的黃色層級。

為了實現更安全的經濟重啟，洛縣需要七天的平均新增病率低於每10萬居民為2的標準，但是根據洛縣20日更新數據顯示，現在每10萬居民的比率為2.7。低於上周的3.2，但還是高於2。

這意味著洛縣將繼續保持在橙色等級，重啟至少需要兩到三周時間。洛縣必須滿足至少連續兩周進入黃色等級的門檻才能移動到黃色級。儘管該縣無法進入限制最少的等級，但新冠病例發生率和檢測陽性率降低到1.2％，這表明控制措施正持續取得成果。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）20日表示， 洛縣對持續穩定的新增數感到欣慰。測試陽性率平均約為1％，表明病毒傳播減慢速度。但她再次警告大家不要自滿，因為如果放鬆警惕，無視安全規則，傳染案件可能激增。尤其是最近放寬限制，允許民眾參加體育賽事和其他聚會。

她說，她上周參觀許多大型活動比賽場地，場地員工和業主的防疫 努力給她留下深刻印象。場地確保觀眾間隔適當，以保持身體距離和讓所有觀眾都戴著口罩，除非他們在准許的地方飲食。

學校也恢復上課，目前各校都在嚴格遵守安全防疫規定，未來會審核是否對學校體育活動規定政策進行調整。不僅如此，其他行業也都在努力遵守防疫規則，縣政府也積極監督，例如餐館，酒吧，健身房、體育館和個人護理等。她說，洛縣政府從4月12日到18日檢查範圍為70％至100％。

現在去餐廳室內就餐的民眾數量也日益增加，還有一些民眾開始安排本國旅行計畫。華人孫女士表示，她已接種疫苗 ，計畫和朋友周末去賭城遊玩，放鬆心情。也有旅行社業者表示，相比華人的謹慎，一些打過疫苗的老外遊客，現在已紛紛報名參加夏天的旅行團，大家都憋壞了。