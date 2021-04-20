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UCLA調查：疫情遠距上課 家長給最差評比

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
調查發現，洛縣父母認為孩子因學校停課受嚴重傷害。（unsplash.com）
調查發現，洛縣父母認為孩子因學校停課受嚴重傷害。（unsplash.com）

洛杉磯加州大學（UCLA）的一項調查顯示，洛杉磯縣居民將教育評為影響其生活質量的最糟糕因素之一，這是近年來對公立學校家長調查中，跌幅最大的一項。

該縣對5至18歲兒童的父母進行調查，其中超過四分之三的受訪者認為，孩子一年來因新冠疫情遠離學校、參加遠程學習，這讓孩子們在學業和社交上都受到嚴重傷害。

UCLA的Luskin公共事務學院（UCLA's Luskin School of Public Affairs）洛杉磯倡議主任（director of the Los Angeles Initiative）Zev Yaroslavsky說：「這是一個非常大的數據。」該組織與公眾意見調查公司FM3 Research合作發布年度生活質量指數，「這個數字令我們大多數人感到驚訝，而且遍及所有人口統計領域。」

生活質量指數是10到100的綜合評分，反映人們對九個類別的滿意程度以及他們對每個類別的重視程度。今年的總體得分保持相對穩定，為58分。這意味著居民對他們總體生活質量的積極評價要比消極評價高一些。

除教育外，該調查還顯示，與往年一樣，年輕人對洛杉磯的生活成本，特別是顯著對房價不滿。

洛杉磯 UCLA 教育

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