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洛縣每日檢測確診率 創疫期新低

記者張宏／綜合報導
隨著天氣轉暖，人們越來越多的選擇戶外活動。（記者張宏／攝影）
隨著天氣轉暖，人們越來越多的選擇戶外活動。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣18日新增新冠確診466例和三人死亡，洛縣疫情新增數字最近一直呈現降低趨勢，同時洛縣每日新冠檢測陽性比例，也達到自疫情以來最低水平。

洛縣醫院的新冠病人從17日的486人下降到470人。重症監護室有106人，低於17日的112人。洛縣每日新冠測試陽性率為0.9％，這是自疫情開始以來的最低水平，該數字在周日再次下降至0.7％。

目前洛縣新冠確診總數122萬8997例，死亡2萬3623例。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，隨著天氣轉暖，人們選擇更多戶外活動，人們間聯繫增加，家庭也為新冠疫情傳播創造更多機會。提醒人們要接種疫苗、戴口罩、保持距離，並最大程度減少傳播，防止嚴重的健康後果。

洛縣預計下周將獲得超過60萬劑的疫苗，衛生局官員敦促所有人，包括那些覺得自己很年輕健康的年輕居民注射疫苗。公衛局首席科學官保羅·西蒙（Paul Simon）表示，年輕人接種疫苗能保護家人和長輩，減少社區傳播。

他表示，截至6月底，洛縣預計有80％的人會接種疫苗，從4月4日至11日，洛縣有67萬劑疫苗，平均每天可接踵10萬劑。但人們依然不能掉以輕心，在密西根和新澤西州發生的感染人數增加，就是最好的例子。

洛縣 疫苗 疫情

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