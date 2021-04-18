洛縣新冠確診下降 達大流行來最低

洛杉磯 縣公共衛生局17日確認，新增29例新冠病毒（COVID-19）死亡案例和527例新增感染病例。迄今為止，公共衛生局在洛杉磯縣的所有地區，總計檢測 出122萬8564件COVID-19陽性病例，以及總計2萬3626件死亡案例。這個結果證明了民眾遵守公共衛生準則的重要性。

目前有498例COVID-19患者住院，其中23％在重症監護病房。洛杉磯縣對629萬2000人的測試結果顯示，其中18％呈陽性反應。17日的每日檢驗陽性率為0.9％，也是自大流行開始以來的最低水平。

在17日公布的29例新增死亡案例中，其中八人的年齡在80歲以上，11人的年齡在65至79歲之間，八人的年齡在50到64歲之間，其中一人介於30至49歲之間，還有一名死亡者的年齡介於18至29歲之間。

公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）博士說，隨著天氣轉暖，人們開始享受生活。來自不同家庭的人們之間的聯繫增加了，但也為傳播COVID-19創造了更多機會。所以，民眾仍然要施打疫苗 針劑、戴口罩、保持距離，並在工作場所採取保護措施。如此，民眾才能將傳播減少到最低程度，並預防嚴重的後果。