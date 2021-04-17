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1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

洛杉磯縣籲年輕人盡快接種疫苗

記者張宏／綜合報導
南加地區各種娛樂項目陸續恢復正常，環球影城已正式開放，迪士尼樂園也將於月底開放，位於洛杉磯市區的The Broad 也宣布將於5月26日開放。（記者張宏／攝影）
南加地區各種娛樂項目陸續恢復正常，環球影城已正式開放，迪士尼樂園也將於月底開放，位於洛杉磯市區的The Broad 也宣布將於5月26日開放。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣16日新增新冠病例643例和36人死亡，總體疫情保持平穩趨緩。隨著15日之後疫苗全面開打，洛縣將在下周獲得超過60萬劑的疫苗。洛縣衛生局呼籲大家盡快都去接種疫苗，尤其是年輕人。

洛縣衛生局首席科學官Paul Simon表示，對於那些年輕人來說，他們可能覺得自己年輕且健康，即使被感染也不會很嚴重，因此無需接種疫苗，但是接種疫苗對於家人和長輩是一種保護，建議大家都去接種。 根據最近研究顯示，疫苗可防止人們感染新冠病毒。即使在極少數情況下被感染，也能將病毒的嚴重程度降低，且不太可能將其傳播給其他人。

15日開始加州所有16歲以下的人都可接種疫苗，洛縣約有500萬人年齡在16至49歲之間，其中150萬人已接種至少一劑，截至4月9日，該縣16歲及以上的總人口中有41％的人已接種至少一劑。該縣約有71％65歲及以上的人口已接受至少一劑。

下周洛縣將獲得36萬1750劑疫苗，與本周相比增加了12％。全縣將提供超過60萬劑疫苗給民眾接種。

隨著疫情趨緩，接種人數增加，南加地區各種娛樂項目陸續恢復正常，環球影城已正式開放，迪士尼樂園也將於月底開放，位於洛杉磯市區的The Broad 16日也宣布將於5月26日開放。

疫苗 洛縣 疫情

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