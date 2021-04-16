長堤38隻浣熊染瘟熱病 家有寵物要當心

長堤市發現至少38隻浣熊感染瘟熱病。(聖地牙哥動物園網站)

長堤 市（Long Beach ）動物看管制務局15日緊急提醒民眾，當地發現至少38隻浣熊感染瘟熱病（distemper），有至少一隻臭鼬染病死亡，發病區主要集中在該市東區。

當局提醒寵物幼犬及尚未接種疫苗 的狗，對感染瘟熱病有高風險，若直接接觸患病動物或接近感染動物咳嗽及打噴嚏時都很容易感染病毒。也可在與染病動物一起飲水或吃食物時，會直接感染。提醒寵物主人盡快為寵物接種預防瘟熱病疫苗，將寵物狗留置家中，或遠離其它動物，直到在規定時間內完全獲得免疫。居民在外出遛狗或有寵物聚集時要格外小心，這些地方包括遛狗公園、寵物狗日托中心及寵物寄宿店等。提醒讓狗遠離野生動物，並將寵物食品及飲水放在室內。

受感染的野生動物已經實施安樂死。但實施預防最重要，因為目前還沒有對瘟熱病的特效藥。該瘟熱病毒不會在人群或貓中傳播。若一旦寵物犬感染瘟熱病，主要症狀包括發燒、咳嗽、嗜睡、不辨方向、抽顫。

提醒民眾一旦發現自家寵物有疑似瘟熱病，立即上網longbeach.gov/vds進入長堤動物疾病報告系統，相關病例統計資料庫，與洛杉磯縣就瘟熱病發病情況分享資訊。有關洛縣 地區瘟熱病及相關歷史資訊可上網查詢，網址：publichealth.lacounty.gov/vet/distemper.htm