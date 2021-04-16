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聖蓋博植物園尋樹比賽 走出疫情鬱悶

記者王全秀子／聖蓋博市報導
聖市市長廖欽和（右二）和副市長丁言愉（左一）為華裔少年莫叢文（中）頒獎。（記者王全秀子／攝影）
聖市市長廖欽和（右二）和副市長丁言愉（左一）為華裔少年莫叢文（中）頒獎。（記者王全秀子／攝影）

新冠疫情困擾民眾，居家避疫長達一年，華人聚居的聖蓋博市（San Gabriel）市長廖欽和在3月下旬為為鼓勵青少年走出戶外，聯合社區組織「亞裔青少年中心」（AYC）發起植物園尋樹活動，14歲的華裔少年莫叢文（Kingston Moc）和家人在四小時內找到香港洋紫荊花樹，15日在聖市史密斯公園（Smith Park）廖欽和向他頒發獎金100元，副市長丁言愉頒發證書。

廖欽和表示，四年前他首次擔任市長時，考慮到如何讓社會大眾擁有好的戶外活動地點，之後他向位於亞凱迪亞市（Arcadia）的洛杉磯植物園認養三棵樹，以其名字命名，及「愛一切」為信念，認識植物園中有1萬棵樹，希望民眾有機會走出戶外，能認出這些不同樹木。今年受疫情影響，許多青少年關在家中，身心多少受到影響，他希望藉由此活動，讓青少年走出戶外，克服疫情帶來的負面情緒。

紫荊花就是香港特別行政區旗幟上的那朵花，在香港有大約2萬5000棵香港洋紫荊花樹，而在洛杉磯植物園1萬棵樹中只有一棵。這次由華裔少年莫叢文發現香港洋紫荊花樹，他今年14歲，就讀於Garvey Intermediate學校。而他的哥哥去年12月因感染新冠病毒不幸過世，他和母親及家人一起參加尋樹活動，也是希望一起走出悲傷。

丁言愉表示，民眾藉由參觀植物園，尋找樹木，學習植物文化，借助這樣的機會，莫叢文的哥哥Justin在縣政府公園工作，不幸感染病毒去世，對家庭造成沉重打擊，希望藉由這樣的活動幫助他們走出陰霾，積極面對新生活。

亞裔青少年中心陳鳳儀表示，去年底曾舉辦尋樹活動，得到居民的積極迴響，主要藉由這個機會，讓青少年們勇於走出戶外。今年3月再次舉辦活動是尋找香港洋紫荊花樹，獲獎家庭非常特別，他們的家庭成員因新冠病毒不幸過世，母親帶著小兒子出門尋樹，放下悲痛，走出陰霾。

香港 植物園 疫情

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