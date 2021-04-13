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台灣防疫嚴 准轉機管制入境

記者謝雨珊／洛杉磯報導
在台有親屬的美籍人士，可向駐外館處申請特別入境許可。（記者謝雨珊／攝影）
在台有親屬的美籍人士，可向駐外館處申請特別入境許可。（記者謝雨珊／攝影）

台灣衛生福利部公布於3月1日起，開放非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業，有些人誤以為台灣允許外籍人士入境，想趁美國新冠疫情稍緩和之際回台探親，事實上，為控制新型疫情擴散，台灣目前仍不開放無有效居留證的外籍人士隨意入境，只是重新恢復轉機作業。在台有親屬的美籍人士，可向駐外館處申請特別入境許可。 

蒙特利公園市的許先生持有美國護照，雙親住在台灣，因為疫情關係已有一年多沒回台灣探親。隨著加州疫情降溫不少，心係雙親的許先生想在近日帶著妻小，赴台探望在台灣的親友。看到衛生福利部的公告，誤以為台灣開放非本國籍人士入境，開心的挑選良成吉日出發，後來才被友人告知，台灣目前仍不開放外籍人士隨意入境。在台有親人的外籍人士，得提出證明向駐外單位申請，才可以入境台灣。返台後的隔離政策也沒被取消。以上種種規定令他哭笑不得，直喊「台灣真的管好嚴」！

根據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的資訊，除了觀光及一般社會訪問外，外籍人士可先行登入外交部領事事務局官方網站 (https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/)「線上填寫專區」，選擇擬郵寄申請辦理的館處，逐一欄位填寫簽證申請資訊。南加州居民可點選駐洛杉磯經文處。申請人在完成後，需列印申請表並在上面簽名，併同其他應備文件，郵寄申請，才算正式成案。

其餘應備的文件包括：半年以上有效的美(外)國護照正本（申請人若是非美籍人士，須提供美國居留證影本及6個月內的2吋彩色照片兩張），簽證申請表，邀請函、工作許可函、往來商業文件、或親屬關係證明，抵離台灣班機訂位紀錄，及美國護照申請費用160元 。若有必要，申請人也得提供一項或以上在職證明、在台旅館訂房紀錄、在台聯絡人資訊等文件，證明符合資格赴台。詳情可上駐洛經文處官網查詢www.taiwanembassy.org/uslax/index.html。

根據駐洛經文處，在疫情期間，郵寄申請耗時約1個月 (不含美國郵政遞送時間) ，且郵寄申請限申請人須在美國境內。該處的「領務網路預約及登錄查詢系統入口」目前仍不開放處理在美居住證明、特別入境許可等案件，這類申請人需以郵件申請方式辦理。

自3月1日起外籍人士可在桃園國際機場轉機，旅客須搭乘同一航空集團的營運航班，且限制轉機停留時間在8小時以內。轉機者仍得出示「表定航班時間 (flight schedule time) 前三日內新冠核酸檢驗陰性報告」後搭機赴台。

累積一年多的思鄉之愁也越發濃烈，越來越多人想帶親人搭機返台灣。（本報檔案照）
累積一年多的思鄉之愁也越發濃烈，越來越多人想帶親人搭機返台灣。（本報檔案照）

台灣 美國郵政 疫情

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