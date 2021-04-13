中駐洛總領館：已接種疫苗 赴華仍需「雙檢測」

接種疫苗不是赴華的必須條件。（unsplash.com）

已在美國打完美國生產新冠疫苗的旅客，能不能入境中國？中國駐洛杉磯 總領館新聞發言人高飛指出，接種疫苗「不是赴華的必須條件」，已接種人員仍需進行「雙檢測 」，並遵守入境地的隔離觀察等防疫措施。

日前，一個微博號「領事雜談」博主發表文章引起不少在美華人關注，據「領事雜談」稱，從即日起，已完成美產疫苗接種，從洛杉磯赴華乘客，無需另行專門聯繫總領館，也無需事先得到總領館郵件同意。

高飛說，從洛杉磯離境赴華的已接種疫苗人員，在進行雙檢測以及申請健康碼 時，應如實申報接種情況，提交接種憑證，以供審核健康碼。

根據當前疫情，總領館仍建議「非必要、非緊急，不旅行」原則，並注意加強個人防護。如果確實需要離境赴華，目前赴華人員應持符合要求的中國護照或有效中國簽證，並按要求進行雙檢測，申請並獲得健康碼。外國人赴華，仍維持此前的入境要求，詳情請訪問總領館官方網站。

根據中國駐洛杉磯總領館3月31日更新的進一步做好雙檢測，有關具體安排通知，旅客應注意事項，詳情可點擊鏈接：http://losangeles.china-consulate.org/chn /lbyj/t1841419.htm。

第一，除不滿3週歲的嬰幼兒外，從洛杉磯搭乘航班離境赴華的中、外籍乘客，均須在辦理值機前2日內，在洛杉磯地區指定的採樣點進行採樣和檢測，獲得雙檢測為陰性的證明後，在線提交證明並請獲得健康碼，在健康碼有效期內辦理值機。

第二，受檢測乘客須本人親自到指定採樣機構，攜帶並主動向檢測機構提供本人護照或旅行證原件，配合核實身份；配合採樣操作，主動申報個人健康狀況，包括但不限於發熱症狀、新冠肺炎接觸史、旅行史等。

第三，獲取檢測證明後，第一時間通過健康碼小程序或外國人健康狀況聲明書二維碼網頁，如實填報檢測史、接觸史等情況，上傳真實的雙檢測結果圖片（掃描或截屏圖）。

第四，除檢測證明（報告）外，在洛杉磯檢測的乘客，須同時上傳離境航班的完整機票，或行程單，或機票訂單，或其他證明已購買從洛杉磯離境機票的相關材料。如雙檢測中任一項為陽性，建議中止旅行。